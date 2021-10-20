هل تُخصم اشتراكات التأمينات خلال فترة أداء الخدمة العامة؟.. الهيئة تجيب

تزامنا مع تكليف دفعة جديدة، من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة لمدة عام، خلال شهر أكتوبر الجاري، يتساءل كثيرون على موقع الهيئة القومية للتأمينات حول خصم اشتراكات التأمينات خلال فترة أداء الخدمة العامة من عدمه، حيث يُكلّف الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة، بشرط مضي 3 سنوات، من تاريخ وضعهم تحت الطلب.

مدة الخدمة العامة ليست ضمن الاشتراك التأميني

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، على موقعها الرسمى، أن مدة الخدمة العامة ليست ضمن مدد الاشتراك التأميني، وبالتالي لا تُخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي عنها، ولا تحسب ضمن مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين الاجتماعي.

زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة بنسبة 30%

من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، زيادة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألفا إلى 120 ألف مكلفة سنويًا، بزيادة قدرها 32%، مشيرة إلى توزيعهن على 16 وزارة و8 هيئات حكومية فى عدة مجالات، حيث يكون التكليف في مجالات «حياة كريمة، وبرنامج «وعي»، وبرنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، والمشروطية الصحية، وبنك ناصر، ومحو الأمية، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، والأسر المنتجة، وأطفال بلا مأوى ورعاية المسنين.

تكليف خريجي الدور الأول خلال سبتمبر الماضي

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم إصدار قرار التكليف من وزيرة التضامن الاجتماعي مرتين سنوياً لخريجي الدورين الأول والثاني، ويُحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقاً لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل، حيث يتم تكليف خريجى الدور الأول خلال شهر سبتمبر الماضي من نفس عام التخرج، وخريجي الدور الثاني خلال شهر فبراير.

ومن حق المكلف أن يحصل على شهادة مؤقتة بأداء الخدمة العامة من الإدارة الاجتماعية التابع لها المكلف عند انتهائه من أدائها، وفي حال وجود أي مشكلة عليه الاتصال على تليفـون رقم (37614629) لإزالة أي معوقات تقابله في الخدمة العامة.