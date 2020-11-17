"التضامن": زيادة مكافأة مكلفي الخدمة العامة ببنك ناصر

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه في ضوء جذب الخريجين لأداء الخدمة العامة بالبنك لتأهيلهم لسوق العمل وتماشيا مع متطلبات المعيشة تم الموافقة على زيادة مكافأة الخدمة العامة على مستوى الفروع والإدارات بالبنك.

إتاحة قروض ميسرة للشباب

وأكد عشماوي، خلال اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أنه سيتم زيادة معدلات الاستثمار في البشر ضمن خطة التوسع والانتشار التي تتبناها الإدارة العليا للبنك، حيث سيتم إتاحة قروض ميسرة للشباب وفقاً للإجراءات المتبعة بالبنك، وذلك لإقامة مشروعات متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للعاملين بالكلية والجامعة.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى موافقة المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بالبنك، كما تم مناقشة طرح منتجات جديدة للبنك من بينها منتج الهبة المشروطة ومنتج إدارة الأملاك بالنيابة عن الغير، إلى جانب مناقشة تأثير المتغيرات في أسعار العائد بالسوق المصرفي.

وأوضح عشماوي، أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار لتتناسب مع جميع فئات المجتمع، ومن مميزات تلك الشهادات أنها بدوريات صرف متنوعة سواء شهري أو ربع سنوي أو سنوي حتى يكون للعميل حرية الاختيار بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.

ولفت "عشماوى" إلى أن البنك قام بالإبقاء على معدلات عوائد الشهادات ذات الأجل ثلاث سنوات بحيث يكون العائد السنوى 12.75%، بينما دورية الصرف ربع السنوية العائد عليها 12.25% و12% يصرف شهريًا، إلى جانب شهادة "رد الجميل" بعائد 13% سنويا أو بعائد 12.50% ربع سنوي أو بعائد 12.25% شهريا ومدة الشهادة 3 سنوات أو لمدة سنة واحدة بعائد 11.50% سنويا أو بعائد شهري 11% زيادة مكافأة الخدمة العامة على مستوى الفروع والإدارات بالبنك.