مصدر: لا تأجيل لانتخابات الأندية.. و«الزمالك» 31 أكتوبر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، أن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حول تأجيل انتخابات الأندية والهيئات الشبابية والرياضية، أمر غير صحيح على الإطلاق.

مصدر: الاستعدادات للانتخابات تسير بنجاح وبشكل طبيعي

وأضاف المسؤول في تصريحات لـ«الوطن»، أن العملية الانتخابية تسير في مسارها الطبيعي، وأن الانتخابات التي أجريت في عدد من الأندية، خلال الأيام الماضية جرت بنجاح يرضي القائمين عليها.

إجراء الانتخابات التي تحددها الجمعيات العمومية خلال الفترة القانونية المسموح بها

وأشار المسؤول إلى أن استبعاد أي مرشح، أو وجود أي مشاكل لأي مرشح أمر يخص المرشح نفسه، وليس له أي علاقة بالهيئة التي تُجرى فيها الانتخابات، وبالتالي فإن مشاكل المرشحين أمر خاص بهم، ولا تؤثر على الإطلاق على سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن الانتخابات التي تم الدعوة اليها ستُجرى في مواعيدها، وأن الحد الأقصى للانتخابات قبل نهاية العام الجاري وقبل انتهاء الفترة القانونية المسموح بها ومدتها 4 أشهر .

وأكد أن انتخابات نادي الزمالك سيتم الدعوة اليها قبل 31 أكتوبر، وهو الحد الأقصى لموعد الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد لإجراء الانتخابات، وقبل انتهاء مهلة الأربعة أشهر لإنجاز وإجراء الانتخابات.

وكان مركز التسوية باللجنة الأولمبية المصرية، قد قرر اليوم استبعاد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة من الترشح للانتخابات.

من جانبها، أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنها كجهة إدارية مسؤولة، تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في كل الهيئات والأندية والاتحادات الرياضية، وأن دورها المنوط بها ينحصر في توفير الضمانات الكاملة التي تضمن النزاهة التامة والحيادية من أجل نجاح تلك المرحلة بشكل صحيح وإفراز العناصر الجيدة لقيادة الرياضة المرحلة المقبلة.

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أن اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية تضمن الحيادية الكاملة لجميع المرشحين، وهناك العديد من الخطوات التي تسبق العملية الانتخابية لضمان كل الحقوق، وذلك بهدف فرز العناصر القادرة على قيادة مسيرة الرياضة، في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي لخلق منظومة رياضية متكاملة في كل أنحاء الجمهورية.