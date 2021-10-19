البرلمان اليوم.. انتخابات الأندية وحقوق ذوي الإعاقة ومنحة لتطوير الكهرباء

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلساته اليوم، وذلك لمناقشة بعض القوانين والاتفاقيات.

وتبدأ الجلسة البرلمانية في تمام الساعة 11 صباحا، وتشهد أخذ الرأي النهائي عن مشروع القانون المُقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين و أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مد المهلة لانتخابات الهيئات الرياضية

كما يناقش المجلس في جلسته اليوم تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قـانون مُقدم من النائب محمود حسين و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشته أمس.

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، يتعلق بمد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وبحسب نص المادة الأولى من القانون فإنه «تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالي 2020-2021.

ونص مشروع القانون أيضا على أنه يجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشؤون الرياضة.

قرض بـ 25 مليار ين من اليابان لدعم البرنامج الإصلاحي

كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.