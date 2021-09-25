وزير الرياضة عن انتخابات الأندية: نبحث عن الملائمين للمرحلة الحالية

أكّد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنَّ الوزارة تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين في الانتخابات الحالية والتي ستشهد طفرة كبيرة، في اختيار كل من يلائم المرحلة الحالية، مضيفًا خلال الجلسة التي عقدها اليوم مع محرري وزارة الشباب والرياضة: «هندور على الناس المحترمة في الانتخابات، لكي تتلاءم مع المرحلة الحالية للدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة».

انتخابات الهيئات الرياضية

وكشف وزير الشباب والرياضة، وزير الرياضة، بعض الأمور المتعلقة بالانتخابات داخل الهيئات الرياضية سواء الاتحادات أو الأندية والمقرر إجراؤها خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أنَّ الانتخابات تدار بشكل كامل من خلال اللجنة القضائية العليا التي تمّ تشكيلها خلال الفترة الماضية.

مسافة واحدة من جميع المرشحين

وأكّد أنَّ الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في كل الاتحادات الرياضية أو الاندية وتعمل فقط على توفير الضمانات الكاملة التى تضمن النزاهة التامة والحيادية من أجل نجاح تلك المرحلة بشكل صحيح وإفراز العناصر الجيدة لقيادة الرياضة المرحلة المقبلة، موضحًا أنَّ «الوزارة لم تتدخل مع أي طرف بأي شكل من الأشكال أو تفضيل شخص على آخر وهو أمر لم نعتده، ودورنا فقط توفير المناخ الجيد والنزاهة الكاملة في العملية الانتخابية».

وأشار وزير الرياضة، إلى أنَّ اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية تضمن الحيادية الكاملة لجميع المرشحين وهناك العديد من الخطوات التي تسبق العملية الانتخابية لضمان كل الحقوق، متمنيًا أنَّ تفرز الانتخابات عن العناصر القادرة على قيادة مسيرة الرياضة، بفضل الدعم الكبير وغير المحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف وزير الرياضة، أنَّ الوزارة استجابت لتوصيات اللجنة العليا بإجراء تعديلات على اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية بما يضمن أداء دورها في إدارة العملية الانتخابية والإشراف على كل مراحلها بالشكل الذى يضمن حياديتها ونزاهتها.

كما توعد «صبحي»، الاتحادات الرياضية التي أخفقت في الأولمبياد ولم تحقق النجاح الذي يتناسب مع الدعم الذي قدمته الدولة لهم، مضيفًا «سنرفع أيادي الدعم والتقدير للذين لم يكونوا على قدر المسؤولية في الأولمبياد».