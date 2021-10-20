نادية الجندي تتصدر الترند بإطلالات صيف 2021 (صور)

تصدرت الفنانة نادية الجندي ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها عن جلسات تصوير خضعت لها خلال صيف 2021 على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وتمكنت لأكثر من مرة أن تصبح حديث السوشيال ميديا.

نادية الجندى تتصدر الترند بسبب إطلالاتها

ونشرت الفنانة نادية الجندى مجموعة من الصور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، والصور تعبر عن ثلاث جلسات تصوير خضعت لها فى صيف 2021.

وخلال الجلسات الثلاث طلت «الجندي» بإطلالات مختلفة، الأولى كانت ببلوزة بيضاء وشورت جينز، وتمكنت أن تخطف الأضواء بهذه الإطلالة، وتصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت أغلب تعليقات الجمهور في إطار عدم ظهور عامل السن عليها.

وهناك اطلالتان، الأولى فيهما كانت بفستان باللون الأبيض، والثانية كانت بجامبسوت مليء بعدد من الألوان المبهجة.

يذكر أن الفنانة نادية الجندى كانت قد أكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» مؤخرا، سعادتها بتصدرها الترند، مشيرة إلى انها فوجئت بما حدث، وأنها لم تكن تتوقع بأن جلسة التصوير الخاص بها سيتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل.

نادية الجندي.. مسلسل سكر زيادة آخر ظهور فني

وكان آخر ظهور للفنانة نادية الجندى مشاركتها فى مسلسل «سكر زيادة»، والذي قدمته في دراما رمضان لعام 2020، وشاركت معها الفنانة نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومنهم جومانا مراد وأحمد السقا وبيومي فؤاد وعبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وأحمد فهمي وشريف سلامة ولقاء الخميسي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.