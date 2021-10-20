مجمع البحوث الإسلامية يطلق قافلة دعوية لمحاربة الفكر المتطرف

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قافلة دعوية بمحافظة قنا، تزامنا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، لنشر الفكر الوسطي ومحاربة الفكر المتطرف، ودعم جهود الدولة التنموية، التي تشهدها القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال الشيخ محروس حسين عمار، مدير عام وعظ قنا، إن القافلة التى أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تحمل هذه المرة العديد من الرسائل والأهداف، التى تسعى بجدية لتوصيلها لكل أبناء قنا بمختلف مراكز المحافظة.

عمل القافلة لا يقتصر على مكان محدد

وأضاف عمار، أن عمل القافلة لا يقتصر على مكان محدد أو مغلق، لكن كل الأماكن متاحة ومفتوحة أمام القافلة، بتنسيق مسبق بين الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة المختلفة، فالقافلة تقصد المستشفيات ومراكز الشباب ومراكز الشرطة وقصور الثقافة والمجلس القومى للمرأة والمقاهي والدواوين العائلية، بجانب أماكن عمل مشروعات حياة كريمة.

فيما قال عبدالحميد أبوالنصر، المشرف الإعلامي للقافلة الدعوية، إن الهدف من القافلة، نشر الفكر الوسطى وسماحة الدين الاسلامى، ودعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب والتطرف، مع محاربة الشائعات الكاذبة التي تستهدف التأثير على جهود الدولة في المشروعات التنموية، مع التركيز على الآداب النبوية، وحب الوطن وتنمية روح المواطنة في ظل ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

جولات القافلة تتضمن زيارات للكنائس والأديرة

و أضاف أبوالنصر، بأن جولات القافلة تتضمن زيارات للكنائس والأديرة، لنقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بجانب زيارات للقرى التى تشهد خصومات ثأرية مساهمة في فتح صفحات جديدة من التسامح ومساندة جهود الدولة فى محاربة الثأر، وتأثيره على عملية التنمية.

وأشار الشيخ زيدان عبدالرحمن، عضو الأمانة العامة للدعوة والاعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن القافلة الدعوية تضم14 عضوا من مجمع البحوث الإسلامية، بينهم واعظتان، لضمان التواصل مع كل الفئات، وتوصيل الرسائل التى تسعى القافلة لنشرها بين فئات المجتمع، خلال أسبوع كامل موزع على مختلف مراكز قنا.