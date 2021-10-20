سيف عريبي ينشر بوستر أغنية «مستر زيرو».. تجمع رمضان والفيشاوي

نشر المنتج سيف عريبي البوستر الدعائي لأغنية «مستر زيرو»، والتي تجمع الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وهي من إنتاج شركة «مقام ميوزيك».

وعلق «عريبي» على بوستر الأغنية، عبر حسابه على إنستجرام: «نمبر وان ونمبر تو.. مستر زيرو هيعمل شو»، وكشف أن الأغنية من كلمات محمد إبراهيم، وتوزيع جي فاير، ومن المقرر أن يتم الكشف عن البرومو الدعائي للأغنية الأسبوع المقبل، والتي تحمل مفاجأة جديدة للجمهور بمشاركة فنان ثالث في الغناء برفقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.

صلح محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

وكشف المنتج العراقي سيف عريبي خلال الأيام الماضية عن وجود عمل جديد يجمع رمضان والفيشاوي بعد الصلح بينهما، عقب الخلاف الذي استمر فترة طويلة بينهما وأطلق الفيشاوي خلالها أغنية «نمبر تو»، والتي اعتبرها البعض سخرية من لقب «نمبر وان» الذي أطلقه محمد رمضان على نفسه، وقدم أغنية بنفس الاسم.

ونشر عريبي صورة عبر حسابه على «إنستجرام» تجمع النجمين، معلقا: «ما دام فيه نمبر 1 ونمبر 2 لازم يبقى فيه مستر زيرو».

أحمد الفيشاوي: بحب محمد رمضان

ومن جانبه، نفى الفنان أحمد الفيشاوي في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، وجود أي خلافات مع محمد رمضان، وأوضح أن الجلسة التي جمعته بـ «نمبر وان» لم تكن للصلح ولكن للوقوف على تفاصيل عمل جديد يجمعهما معا، قائلا: «أنا بحب محمد رمضان وعمرنا ما اتخانقنا».

وطرح الفنان محمد رمضان خلال الأيام الماضية فيديو أغنية «جو البنات»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، والتي تجمعه بالمغني العالمي من أصل مغربي «ريدوان»، بالإضافة إلى الملحن نعمان بلعياشي، والتي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة في أقل من يومين.