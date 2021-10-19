أحمد الفيشاوي لـ«الوطن»: محمد رمضان حبيبي وعمرنا ما اتخانقنا

علق الفنان أحمد الفيشاوي، على الصور المنتشرة له رفقة الفنان محمد رمضان في مدينة الجونة، على هامش عرض فيلمه الجديد «قمر14»، حيث قال الفيشاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الجلسة لم تكن للصلح، قائلا «أنا بحب محمد رمضان وعمرنا ما اتخانقنا».

أحمد الفيشاوي وزوجته في فيلم «قمر 14»

وكان الفنان احمد الفيشاوي، اصطحب زوجته ندى الكامل، خلال مؤتمر فيلم «قمر 14»، الذي أقيم اليوم، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وحرص الفيشاوي على اصطحاب زوجته وجلسا في الصف الأول للمؤتمر رفقة صديقتها.

وكان مدير المهرجان انتشال التميمي، أعرب خلال المؤتمر عن سعادته بعرض فيلم «قمر 14» المعروض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي. وقال التميمي في المؤتمر الصحفي الخاص بالعمل بأن الفيلم هو الأول في تاريخ المهرجان، الذي يحضره 1500 شخص ويكون كامل العدد.

مؤتمر فيلم «قمر 14»

وحضر المؤتمر الصحفي عددا من أبطال العمل، منهم أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، والمخرج هادي الباجوري.

وفيلم «قمر 14» هو بطولة شيرين رضا وياسمين رئيس وخالد النبوي وأحمد مالك وخالد أنور وأحمد الفيشاوي وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج هادي الباجوري.

يذكر أن المنتج سيف عريبي، كان قد كشف عن صورة تجمع الثنائي محمد رمضان وأحمد الفيشاوي، وعليق عليها قائلا «مدام فيه نمبر 1 ونمبر 2 لازم يبقي فيه مستر زيزو قريبا».

وبمجرد رؤية الجمهور لهذه الصورة، ظنوا بأن الخلاف بين الثنائي «الفيشاوي ورمضان» قد انتهى، وظن الجمهور أن بينهما خلافات بسبب أغنيتين «نمبر 1 ونمبر 2».