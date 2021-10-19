صلح بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي بعد خلافات على «نمبر وان»

أعلن المنتج سيف عريبي الصلح بين الفنانين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بعد فترة من الخلافات بينهما على لقب «نمبر 1».

ونشر «سيف» صورا تجمع بين «رمضان والفيشاوي» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً، «مادام فيه نمبر 1 ونمبر 2 .. لازم يبقى فيه… مستر زيرو».

والتقط الفيشاوى ورمضان صورة معا، حيث أشار محمد رمضان بعلامة «نمبر وان» والفيشاوى بعلامة «نمبر تو».

بداية الأزمة بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

وجاءت تفاصيل بداية الأزمة من الفنان أحمد الفيشاوى عندما أعلن عن نيته تقديم أغنية «نمبر 2» بشكل كوميدي، ليرد عليه رمضان قائلاً إنَّه لا أحد يمكنه السخرية من لقب «نمبر وان»، لأنه حلم الجميع.

نجوم الفن يشهدون على صلح الفيشاوي ورمضان

وشهد على مشهد الصلح عدد من نجوم الفن، منهم أبطال فيلم «قمر 14»، والعمل هو من بطولة خالد النبوي وأحمد حاتم وشيرين رضا، أحمد داوود وزوجته، والمخرج هادى الباجوري وزوجته ياسمين رئيس، وأمينة خليل، إنجى كيوان، حسن أبو الروس، حسام الحسيني، شذى حسون، وآخرون.

وبكلمة «مادام فيه نمبر 1 ونمبر 2 .. لازم يبقى فيه… مستر زيرو» تكهن الجمهور أنه من المتوقع أن يكون هناك عمل فني يجمع بين الثنائي خلال الفترة المقبلة، ولكنه لم يكشف عن تفاصيله خلال الوقت الحالي.

آخر أعمال محمد رمضان

وقدم محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة أغنية «جو البنات»، خاصةً لأنها تُعد الأغنية الرسمية له، وذلك بمشاركة المطرب العالمي ريدوان، والنجم المغربي نعمان بلعياشي، بينما يتولى حسام الحسيني مهمة إخراج الكليب.

تصدرت أغنية «جو البنات»، محركات البحث على جوجل، كما أصبحت تريند على جميع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تقديمها في حفل الافتتاح في مهرجان الجونه السينمائي.