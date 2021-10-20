السجن 10 سنوات لـ«حداد» هتك عرض فتاة بالقوة في الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، في جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة، بمعاقبة حداد بالسجن 10 سنوات، والزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بهتك عرض فتاة داخل مسكنها بالقوة، صدر القرار بعضوية المستشارين محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم محمد، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات، محمد صالح.

واقعة هتك عرض فتاة في الإسكندرية

بدأت وقائع القضية المقيدة برقم 6809 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة كرموز، بتلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه جارهم «حداد»، بهتك عرض شقيقتها بالقوة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، عن أن المجني عليها «ف. م. ع.»، 16 سنة، كانت متواجدة بالشقة محل سكنها برفقة أطفال من أقاربها، فى حين ذهب والداها لزيارة المقابر، وفوجئت بحضور المتهم «أ. ج. أ.»، 26 سنة، حداد، وطلب منها فتح باب العقار، لأخذ بعض المتعلقات من شقة خاله بالطابق الأرضي.

وأظهرت التحريات، التي أجرتها مباحث الإسكندرية، أنه بمجرد أن فتحت المجني عليها الباب، دفعها المتهم إلى داخل الشقة، وقام بهتك عرضها بالقوة، وفر هارباً من محل الواقعة، ولكن تم إلقاء القبض عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المجني عليه، وبعرضه على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات، وفور انتهاء التحقيقات، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم .