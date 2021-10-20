توصيات من زراعة الإسكندرية عن محصول القمح: الأصناف والطرق

أصدرت مديرية الزراعة في الإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكي، وكيل الوزارة وتوجيهات المهندسة تريزه سعد، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، 5 توصيات للمزارعين بمحصول القمح، وذلك خلال ندوة إرشادية عن محصول القمح ضمن الحملة القومية لمحصول القمح، بمقر القاعة الإرشادية بالإدارة الزراعية ببرج العرب.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، 5 توصيات من زراعة الإسكندرية لمراعاة محصول القمح واستخدام الأصناف وطرق الزراعة المناسبة، وذلك بالتزامن مع الإطمئنان على توافر تقاوى القمح للموسم الشتوى 2022 بالإصناف المختلفة.

توصيات بأهم أصناف محصول القمح في الإسكندرية

- أهم الأصناف الموصى بها بالزراعة فى وجه بحري صنف مصر 3 صنف عالى المحصول مقاوم للاصداء ويجود فى جميع مناطق زراعة القمح .

- سخا 95 صنف عالى المحصول مقاوم للاصداء ويجود فى جميع مناطق الجمهورية كما أنه يتميز بتحمل ملوحة التربه ومياه الرى وبالإضافة إلى أنه يتحمل درجات الحرارة المرتفعة

- جيزه 171 صنف متوسط التبكير لذالك لا ينصح بزراعة مبكرا قبل الموعد الموصى به ويجب عدم الإسراف فى ريه الزراعة حيث أن الصنف حساس لريه الزراعة .

- صنف سدس 14 يتحمل إرتفاع درجة حرارة الجو ولكن لا ينصح بزراعته فى المواعيد المتأخرة .

- صنف جميزه 12 ينصح بزراعته بمعدل تقاوى لا يزيد عن 50 كجم للفدان حتى لا يتعرض للرقاد مع عدم الإسراف فى إضافه النتروجين وتصل نسبة البروتين فى الحبوب إلى حوالى 13%

- مصر 1 متحمل ملوحة مياه الري وملوحه التربة.

موعد زراعة محصول القمح في الإسكندرية

وأكدت المديرية أن انسب ميعاد لزراعة القمح فى وجه بحري فى الفترة من 18 إلى 30 نوفمبر، فيما تم الحديث عن أضرار التبكير فى الزراعة القمح وأضرار التأخير في الزراعة، كما تم الحديث عن خدمة الأرض.

طرق زراعة محصول القمح

- طرق الزراعة العفير بإستعمال الآت التسطير.

- طرق الزراعة على مصاطب.

- الزراعة بطريقة النقر.

- الزراعة بطريقة التسطير.

- الزراعة بطريقة البداري.