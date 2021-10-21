ترامب يطلق شبكة تواصل اجتماعي جديدة: «تروث سوشيال»

فجر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مفاجأة؛ إذ أعلن عن إطلاق تطبيقه الخاص للتواصل الاجتماعي بعنوان «TRUTH Social تروث سوشيال»، مشيرا إلى أنه سيتحدى شركات منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل «فيس بوك، وتويتر»، بعدما منعوه من التفاعل عبر منصاتها.

ونقلت قناة «CNBC» بيان صحفي أصدرته مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا المملوكة له، وشركة ديجيتال وWorld Acquisition، وهي استحواذات خاصة، أعلنت خلاله أن التطبيق الجديد ستنشأه شركة جديدة تشكلت بموجب الاندماج بين الشركتين.

ترامب: نعيش في عالم أصبح فيه لطالبان حضور هائل على تويتر

بينما قال الرئيس الأمريكي السابق ترامب «نعيش في عالم أصبح فيه لطالبان حضور هائل على تويتر، بينما يجري إسكات رئيسكم الأميركي المفضل هذا غير مقبول»، مضيفًا: «أنا متحمس لإرسال أولى الحقائق التي أكتبها من خلال منصة تروث سوشيال قريبا. إن مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا تشكلت من أجل إعطاء صوت للجميع».

وتابع: «إنني متحمس لأن أبدأ قريبا مشاركتكم أفكاري على منصة تروث سوشيال والرد على شركات التكنولوجيا الكبرى».

1.7 مليار دولار قيمة الصفقة

ونشرت ليز هارينجتون، المتحدثة باسم ترامب، نسخة من البيان على حسابها على تويتر، مشيرة إلى أن مجموعة ترامب وشركة ديجيتال وورلد ستندمجان في شركة تُطرح للتداول العام، إذا وافقت الجهات التنظيمية والمساهمون، وكشفت أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 1.7 مليار دولار لمجموعة TMTG ،Trump Media and Technology Group.

ومن المقرر أن يطلق تطبيق «تروث سوشيال» تجريبيا لضيوف تتم دعوتهم في نوفمبر المقبل، يتبعه طرح على الصعيد الوطني الأمريكي في الربع الأول من عام 2022، وستتميز الشبكة الجديدة بأن لديها خطط لطرح خدمة اشتراكات فيديو حسب الطلب، تعرض برامج ترفيهية وأخبارا ومدونات صوتية.

ومنعت شبكات التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من النشر وأوقفت حساباته بسبب أزمة اقتحام الكونجرس الأمريكي، وحدوث أعمال شغب هناك.