إيران: سنستأنف مفاوضات فيينا من نقطة انسحاب ترامب دون شروط مسبقة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أن مفاوضات فيينا ستستأنف خلال الأيام المقبلة، وقال «يجب ألا نضيع الوقت في المفاوضات النووية، ولا نريد مفاوضات استنزافية، ويجب أن نتوصل إلى نتيجة»، مشيراً إلى أن بلاده لن تضع شروطا مسبقة لبدء المفاوضات النووية.

استئناف مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «يجب أن نتأكد من رفع الحظر»، مشيرا إلى أن إيران تريد من حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تكون مختلفة عن حكومة سلفه دونالد ترمب.

وأكد زاده "المفاوضات سوف يتم استئنافها، وهذا قرار أعلنه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وطهران لا تضع شروطا مسبقة للعودة إلى المفاوضات، ولا سيما لواشنطن التي خرجت من الاتفاق وفرضت عقوبات ظالمة ضدنا واستمرت في ممارسة الضغوط القصوى، استمرت بنهج الرئيس السابق دونالد ترامب.. نحن ننظر لأفعال أمريكا وليس إلى أقوالها، ونهدف لأخذ ضمانات بعدم خروج واشنطن من الاتفاق مرة أخرى»، وفقا لشبكة «العربية».

بدء المفاوضات النووية من نقطة انسحاب ترامب

فيما أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وحيد جلال زاده، أن وزير خارجية بلاده أمير عبداللهيان أكد أن المفاوضات النووية ستبدأ من النقطة التي انسحب منها دونالد ترامب.

وأضاف جلال زاده «محادثاتنا النووية تتم مع دول 4 +1، وإذا أرادت واشنطن الانضمام فعليها إلغاء الحظر»، قائلا: «لا نريد أن تكون المفاوضات النووية استنزافية، ونطالب بتحديد الزمن بهذا الخصوص».

يشار إلى أن وكالة أنباء فارس الإيرانية أفادت بأن طهران تستعد للعودة إلى محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الخميس المقبل، فيما نقل نواب عن وزير الخارجية الإيراني قوله، إن طهران ستنتهج سياسة الخطوة مقابل الخطوة في المفاوضات النووية.

الاتحاد الأوروبي: الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق النووي

ومن جهته، دعا منسق الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، الإيرانيين لعدم إضاعة الوقت والعودة للمفاوضات النووية، منوها بأن الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق النووي.