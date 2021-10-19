ترامب يخضع لـ الاستجواب.. والسبب مكسيكيون

خضع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتحقيق استمر على مدى عدة ساعات في إطار قضية المكسيكيين الذين يتهمون حرسه بالهجوم عليهم بـ نيويورك في عام 2015، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت قناة «سي إن بي سي» الأمريكية، إن استجواب ترامب استغرق عدة ساعات، في القضية التي يتهم بها حرسه بالهجوم على المحتجين خارج برج ترامب في نيويورك عام 2015، انتهى ظهر أمس الاثنين.

تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق في برونكس

وتم تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق، في منطقة برونكس أحد أحياء مدينة نيويورك وتقع المنطقة شمال شرقي مانهاتن، من قبل 4 رجال من أصل مكسيكي، احتجوا في 2015 عند برج ترامب، ضد تصريحات المسؤول السابق حول الأشخاص من أصول لاتينية خلال حملته الرئاسية الأولى، وكانوا مرتدين لباس كو كلوكس كلان.

وأشار رافعو الدعوى، إلى خرج الحرس من مبنى البرج وقام بدفعم عن المبنى.

«ترامب» يرفع دعوى قضائية ضد لجنة تحقق في اقتحام مبنى «الكابيتول»

وفي سياق آخر، رفع ترامب، دعوى قضائية ضد لجنة الكونجرس الخاصة التي تحقق في اقتحام أنصاره لمبنى «الكابيتول» في 6 يناير الماضي، ورئيسها بيني تومبسون وإدارة الأرشيف الوطني الأمريكي مع مديرها ديفيد فيرييرو.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، طالب في وقت سابق، إدارة الأرشيف بعدم الكشف عن الوثائق والمواد المتعلقة بعمل البيت الأبيض في يوم اقتحام «الكابيتول»، لكن الأرشيف قرر تقديم الوثائق لـ لجنة الكونجرس، فيما رفض الرئيس جو بايدن التدخل في القضية لإخفاء الوثائق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان أنصار ترامب من الرافضين للاعتراف بهزيمة الرئيس السابق في الانتخابات الرئاسية 2020، اقتحموا «الكابيتول»، في 6 يناير الماضي، في اليوم الذي كان من المقرر أن يصادق فيه الكونجرس على نتائج الانتخابات.

وأسفر الهجوم على مبنى «الكابيتول» الأمريكي، عن سقوط قتلى ومصابين، فيما تم إلقاء القبض على المئات من الأشخاص المشتبه بمشاركتهم في الاقتحام، منذ يناير الماضي.