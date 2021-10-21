إخلاء سبيل زوج عروس الدقهلية بعد العثور عليها مصابة بـ20 طعنة

لا يزال الغموض يسيطر على واقعة إصابة عروس الدقهلية بـ 20 طعنة موزعة في أنحاء جسدها، بالرغم من إخلاء سبيل زوجها الذي نفى معرفته بالحادث، وقال إنه اكتشف الواقعة عندما عاد إلى المنزل بصحبة شيخ أحضره لإخراج الجن من جسدها.

وقد مرت ثلاثة أيام على حفل زفاف عروسين في محافظة الدقهلية، وفجأة اشتكت الزوجة لزوجها من شعورها بضيق، ثم قالت له إنها ممسوسة من الجن، فقرر الزوج على الفور بعد استشارة الأهل والأصدقاء المقربون إحضار شيخا لإخراج الجن من عروس الدقهلية وقراءة القرآن الكريم في البيت.

20 طعنة في جسد عروسة بعد زفافها بـ3 أيام

وحينما وصل الزوج بصحبة الشيخ إلى البيت، وجد زوجته مطعونة بـ20 طعنة وجرح ذبحي في الرقبة وجسد ممزق وهي تحاول التقاط أنفاسها بصعوبة، ولم يتهم الزوج أحد بالتسبب فيما حدث لزوجته.

نقل العروس للمستشفى ومحاولة إسعافها

واقعة غريبة ومؤسفة في ذات الوقت، لم تتضح معالمها حتى الآن، الجميع في حالة ذهول من أهالي مدينة الجمالية بالدقهلية، بعد نقل الزوجة المصابة لأقرب مستشفى لإسعافها، فوصلت لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة.

التحريات الأولية حول الواقعة

بعد تلقى بلاغ من الزوج لقسم شرطة الجمالية، يفيد بتعرض زوجته لعدة طعنات، وقص عليهم الحكاية بأنه أحضر شيخا لعلاجها وعند عودته إلى المنزل وجدها غارقة في الدماء، وتحرر محضر بالواقعة والتحفظ على الزوج والشيخ لسؤالهما عن التفاصيل، إلى أن أخلى سبيلهما بعد ذلك.

قطع في الشرايين وطعن في القصبة الهوائية

أسرع الزوج الذي يدعى «أحمد.أ»، ويبلغ من العمر 25 عامًا، ويعمل في مصنع ملابس، لإبلاغ الشرطة بالواقعة، بعد تعرض زوجته التي تدعى «أميرة.ع» لعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها، ونقلها إلى مستشفى الطوارئ وهي في حالة صحية خطرة، بعد إصابتها في منطقة القصبة الهوائية وصدرها وبطنها، بالإضافة إلى قطع بشرايين اليد اليسرى، وجرى التدخل الجراحي السريع معها في محاولة لإسعافها.

تحقيقات النيابة العامة

وأخطرت المباحث النيابة العامة بتفاصيل الواقعة لمباشرة التحقيقات، وطالبت النيابة التحريات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتقديم تقرير طبي يبين نوعية الإصابات والأداة المستخدمة في طعنها.