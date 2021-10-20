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زوج عروس الدقهلية المصابة بـ20 طعنة: «ملبوسة بالجن»

كتب:

صالح رمضان
12:51 ص | الأربعاء 20 أكتوبر 2021
العروسة المصابة

العروسة المصابة

مزقت 20 طعنة متفرقة جسد عروس في محافظة الدقهلية بعد 3 أيام فقط من زفافها، علاوة على وجود جرح ذبحي في رقبتها، وأبلغ زوجها الشرطة بعدما خرج لإحضار شيخ، لادعاء وجود جن على زوجته، وفور عودته إلى المنزل وحدها غارقة في دمائها، ونقلها على الفور إلى مستشفى الجمالية المركزي في حالة خطرة، وجرى تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، واحتجزت المباحث كلاً من الزوج والشيخ الموجود معه، لسؤالهما في تفاصيل ما حدث.

بلاغ بالعثور على العروس مصابة بـ20 طعنة

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية من المدعو «أحمد أ. أ.»، 25 عاما، صاحب مصنع ملابس، ومقيم بالجمالية يفيد بعثوره على زوجته «أميرة ع. أ.»، غارقة في دمائها، ومصابة بـ 20 طعنة متفرقة بالجسد.

وبسؤال الزوج، أكد أنهما متزوجان منذ 3 أيام فقط، وتبين أن زوجته تشتكي من ضيق وادعت أنها ممسوسة من الجن، ونصحه عدد من أصدقائه بإحضار شيخ لها لإخراج الجن منها، وقراءة القرآن الكريم في البيت، وذهب إلى الشيخ، وعاد معه، إلا أنه فوجئ بزوجته غارقة في دمائها ولم يتهم أحدا بالتسبب فيما حدث لها.

وقرر أطباء مستشفى الجمالية المركزي تحويل الزوجة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لخطورة حالتها.

حالة الزوجة

وقال مصدر طبي إن العروس المصابة وصلت إلى المستشفى في حالة خطرة ومصابة بطعنات مسددة لها في القصبة الهوائية، وأنحاء متفرقة بالجسم والصدر والبطن وقطع بشرايين اليد اليسرى، وتحتاج إلى تدخل جراحي.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على الزوج والشيخ، بمركز شرطة الجمالية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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