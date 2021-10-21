الراعي: لمحة الرئيس السيسي بشأن «سلام الشهيد» رسالة عميقة

قال الدكتور عبد الوهاب الراعي، أستاذ الإدارة بالأكاديميات العسكرية وجامعة الدلتا، إن لمحة الرئيس السيسي خلال حضوره احتفال أكاديمية الشرطة بتخرج دفعة من ضباط الشرطة الجدد بإضافة سلام الشهيد إلى المراسم أسوة بما هو متبع بالكلية الحربية، هو رسالة قيادية إنسانية عميقة.

وأضاف «الراعي» بأنها تحمل محاور ومنها الوفاء الراسخ باحترام الواجب الديني والدستوري نحو شهداء الدفاع عن أمن مصر الأبرار بمختلف صفاتهم العسكرية والشرطية والطبية وغيرها، وهو ما أكده الرئيس وأشار له أيضا وزير الداخلية في كلمته.

احترام الدستور والقانون

واستطرد «الراعي» إلى أن تلك الرسالة تحمل تكليف قائد لكل مؤسسات الدولة المختلفة ومنسوبيها بالاهتمام باستراتيجيات الجوانب الإنسانية في أداء رسالتهم مع الجمهور الخارجي والداخلي الحاليين والسابقين، وبصفة خاصة فيما يرتبط بالشهداء وأسرهم، وأليات احترام انفاذ الدستور والواجب، وأن المؤسسة العسكرية تعد نموذجا يحتذى به بهذا الشأن.

ملف حقوق الإنسان

وانتهى «الراعي» أنها أيضا رسالة للعالم تشير إلى مدى حرص سياسة الدولة نحو الدعم المستمر لملف حقوق الإنسان بصفة عامة بكل تفاصيله، ولاسيما أنها صادرة خلال احتفالية شرطية سنوية مميزة تضمنها جوانب جديدة إيجابية متعددة ومنها مشاركة الضابطات بشكل ملحوظ.

حوار الرئيس السيسي وسمير فرج

وفي حديث سابق «للوطن» قال الدكتور عبد الوهاب الراعي، أستاذ الإدارة بالأكاديميات العسكرية وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، إن الحوار الذي دار بين الرئيس السيسي واللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «الطريق نحو المستقبل» في إطار احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، قد اشتمل على توضيح لأبعاد مختلفة من عدة زوايا، ومنها الإنسانية القيمية والبشرية والسلوكية والتنظيمية والإدارية والتاريخية وغيرها، وأن الحوار يعد نموذجا لمحاكاة واقع علوم الإدارة والقيادة، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة به في ورش التدريب والتأهيل لكافة التخصصات الإدارية المدنية والأمنية.