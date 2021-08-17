الراعي: رئاسة عدلي منصور لمجلس أمناء «مصر المعلوماتية» له دلالات إيجابية

قال الدكتور عبد الوهاب الراعي، أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والأكاديميات العسكرية، إن رئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، لمجلس أمناء جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية، أمر له دلالات إيجابية، من أبرزها أنه يوضح مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنفاذ التحول الرقمي في ظل إستراتيجية مصر 2030.

وأضاف الراعي، في تصريحات لـ«الوطن» أن ذلك يعد دعما ودفعة جادة للجمهورية الرقمية الجديدة، لما يحظى به الرئيس السابق من مكانة وصفات تساعد بقوة في نجاح إدارة قطاع أكاديمي تدريبي حيوي في إطار الإستراتيجية القومية للرقمنة، حيث يستهدف ضخ جيل من الخريجين مؤهل وقادر على التفاعل مع البيئة التكنولوجية وكذلك البحوث والدراسات والفاعليات المرتبطة وغيرها بالمشاركة في المحاور التنموية الأساسية بالجمهورية الجديدة.

الدور الوطني للرئيس

وأشار الراعي إلى أن هذا الدور الوطني للرئيس السابق، يعد استكمالا للعطاء الكبير له خلال فترات هامة بتاريخ مصر، بالإضافة إلى وجود فريق عمل متميز من مسؤولين وخبراء متخصصين وأكاديميين بعضوية مجلس أمناء الجامعة.

واستطرد الراعي بأن إنشاء الجامعة يدخل في إطار مجموعة الإجراءات الحكومية التنفيذية، التي تستهدف محاور أساسية مرتبطة برعاية الإبداع وبناء القدرات والتحول الرقمى لتطوير الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

مشروع تنموي

وانتهى الراعي الى أن أي مشروع تنموي في أي دولة بالعالم من الطبيعي ان يشهد تحديات ومصاعب مختلفة حال تنفيذ خطته، وتلك الإجراءات تتناغم زمنيا وإداريا مع قرب الانتقال للعاصمة الإدارية، وأيضا مع وجود المنشأ العملاق وهو مجمع الوثائق المؤمنة والذكية بها.