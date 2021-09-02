الراعي لطلاب جامعة السادات: الأمن الفكري ركيزة للتنمية ودحر الإرهاب 

قال الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي، أستاذ الإدارة بالأكاديميات العسكرية والشرطية العربية، إن المشروعات القومية والإنجازات التنموية المختلفة التي تحققت خلال عهد الرئيس السيسي هي المظهر الأساسي للجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن بناء الإنسان والأمن الفكري يعد ركيزة واضحة للتنمية ودحر الإرهاب، لافتا إلى أن الأمن الفكري ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهود.

جامعة السادات

جاء ذلك خلال ندوة لشباب جامعة السادات والمنعقدة بكلية الحقوق، بحضور دكتور خالد جعفر ودكتور شريف محمد نائبي رئيس الجامعة، ودكتور إيمان عرفة وكيل كلية الحقوق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري ونحو 700 طالب وطالبة.

وأضاف الراعي خلال كلمته، إلى أهمية تضمين توصية لمخاطبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدارس بفئاتهم لأهمية تضميين المناهج التعليمية بمقرراتهم لجزء يرتبط بغرس قيم الولاء والانتماء للوطن وبناء الإنسان فكريا وسلوكيا.

رجال البطولة

ولفت الراعي إلى أن مسلسل الاختيار 1، 2، تناول بطولات القوات المسلحة والشرطة بنجاح، حيث تضمن محتواه الأساسي حرب مصر ضد الإرهاب، ودور وتضحيات العديد من الضباط والصف والأفراد والجنود.

وتابع: «ملابسات الضباط الأربعة المذكورين في المسلسل كان لهم طبيعة خاصة في الطرح تتفق مع عنوان المسلسل، والمتضمنة علاقة وزمالة منسي وعشماوي بالعمل بالقوات المسلحة وأيضا مبروك وعويس بهيئة الشرطة المدنية، واختيار الأول والثالث طريق الإخلاص ويمين الولاء للوطن والاستمرار كضباط صفة ووظيفة ومعنى، والثاني والرابع طريق الخيانة والتطرف والتحول إلى إرهابيين حيث إرهاب وقتل النفس بغير حق».