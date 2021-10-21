«الماء والخضرة والقلعة» مشاهد تزين بحيرة عين الصيرة بعد التطوير «فيديو»

المياه والخضرة والآثار والقلعة، تتجمع في مشهد واحد، هو الأروع في مصر القديمة بمنطقة الفسطاط، وقريبا سيكون المصريون على موعد مع الجلوس أمام بحيرة الصيرة لمشاهدة الجمال بعد اكتمال مشروع تطوير المنطقة ضمن مخطط تطوير حديقة تلال الفسطاط.

من المقرر افتتاح مشروع عين الصيرة خلال أيام

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بحيرة عين الصيرة.. تحفة فنية تظهر جمال القاهرة»، إذ أنه من المقرر افتتاح مشروع عين الصيرة خلال أيام بعد استلام إحدى الشركات المصرية للمشروع إدارته وتشغيل المطاعم والكافيهات التي تخدم زوار الحديقة ومتحف الحضارة المصرية المطلة على الحديقة.

3 بوابات ومداخل للمشروع و4 حمامات عامة

ويضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1.5 فدان وسورا خارجية حول المشروع بطول 2400 متر ومناطق انتظار سيارات تسع 425 سيارة، و3 بوابات ومداخل للمشروع و4 حمامات عامة.

بحيرة عين الصيرة تعكس مشهدا ساحرا وتجعل الزائر يرى عددا كبيرا من المعالم السياحية والآثار

بحيرة عين الصيرة تعكس مشهدا ساحرا وتجعل الزائر يرى عددا كبيرا من المعالم السياحية والآثار على رأسها مسجد قلعة صلاح الدين الأيوبي ومتحف الحضارة المصرية ومناطق الإمامين الشافعي والليثي. وتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة على مساحة 63 فدانا حيث يشمل تنفيذ ممشى سياحي حول البحيرة بطول 2500 متر طولي، ومنطقة مطاعم وجزيرة استوائية وسط البحيرة ومسرح مكشوف ومناطق خضراء وبرجولات خشبية و5 مجموعات نوافير عائلية داخل البحيرة، بالإضافة إلى محطة معالجة مياه البحيرة.