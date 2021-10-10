الخطيب: تطوير بحيرة عين الصيرة «معجزة» والمنطقة أصبحت مزارا سياحيا

أشاد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، بمشروع تطوير سور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة والفسطاط: «اللي يروح هناك هيشوف اللي بيحصل ومدى التحول الكبير، فهذا المشروع صورة مصغرة مما يحدث بمصر، مصر كانت إيه وبقت إيه وهتبقى إيه، فعندما تتحول بحيرة كان يجري إلقاء الحيوانات النافقة والصرف الصحي بها، لتصبح واحة جمال، فهي معجزة إدارة وإرادة، وما جرى جاء خلال وقت قصير، وأصبحت مزارا سياحيا».

الدولة تسيطر على الأسعار والسوق

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أنَّ السيطرة على الأسعار والسوق تجري بإحكام الآن، وهناك رقابة، ولم يعد الأمر كما كان من قبل، وهو ناتج عن إرادة الدولة وفلسفة الدولة بالحفاظ على ثبات الأسعار وتوفير المنتجات طوال الوقت، مشيرا إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية لا ترفع الأسعار لأكثر من 25 قرشا، ولا تقل عن هذا الرقم أيضا، ولجنة التسعير تحدد السعر المحلي وفقا للسوق العالمية: «الدولة المصرية مازالت تقدم أكثر من 3.4 مليار جنيه دعما للمواد البترولية، والدعم دائم وموجود».

التوسعات الكبيرة بالطرق تقلل الزحام المروري

وتابع «الخطيب» بأن الدولة تحكم السيطرة على أسعار المواصلات، ولم تحدث أي زيادة بسبب حضور الدولة عبر إدارتها المتخصصة، مشيرا إلى أنه من الملاحظ عدم وجود زحام مروري رغم بداية العام الدراسي الجديد، نتيجة التوسعات الكبيرة والعملاقة بالطرق، فالزحام حينما يحدث فهو لا يحدث بفعل الطرق أو التكدس لأن رجال المرور منتشرين بكل مكان: «الأهالي كل واحد بيودي طفله ويقعد قدام المدرسة وده اللي عامل زحام مروري، والسلوك الفردي هو اللي عامل زحام، خاصة في الجيزة».