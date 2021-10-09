مدبولي بتفقد مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة تمهيدا لاستقبال الزائرين

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولته التفقدية لمشروعات التطوير بمنطقة مصر القديمة وذلك بتفقد مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة؛ تمهيدًا لاستقبال الزائرين، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

مشروع عين الصيرة يقام على مساحة 63 فدانًا

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، والذي يقام على مساحة تبلغ 63 فدانًا، يشمل مطاعم في المنطقة الشمالية، ومرسى للقوارب، ومسرحا مكشوفا، وجزيرة استوائية، وساحة شاي، ومطعما جنوبيا، ومنطقة ألعاب أطفال، بالإضافة إلى مبنى لشرطة السياحة، وخزان الري، إلى جانب أماكن انتظار السيارات.

وشرح وزير الإسكان، مكونات المشروع بشكل تفصيليّ، والذي يضم بحيرة المياه الكبريتية، والمناطق الخضراء والمتنزهات، وكافيتريا الجزيرة، وممرات المشاة، وأماكن الجلوس، وكافيتريا ساحة الشاي.

كما أشار إلى أنَّ المشروع يضم عددًا من المنشآت الخدمية والمطاعم؛ حيث تحتوي على 4 مطاعم، و4 حمامات عامة على مساحة 600م2، وبالنسبة لأماكن انتظار السيارات فتشغل مساحة 12500 م2، سعة 425 سيارة، وهناك 3 بوابات ومداخل للمشروع بمساحة 600 م2، إضافة إلى سور خارجي حول المشروع يبلغ 2400 متر طولي.

وفيما يتعلق بالعناصر الخدمية بالمشروع، أشار وزير الإسكان إلى أنَّها تشمل خزان مياه وإطفاء سعة 850م3 بمساحة 380 م2، وخزان المياه العكرة للري سعة 1000 م3، على مساحة 280م2، ومحطة كهرباء رئيسية قدرة 3 ميجاواتات بمساحة 200 م2 إضافة إلى 4 محطات كهرباء فرعية بمساحة 250 م2، فضلًا عن 5 نوافير مضيئة، كما يحتوي المشروع على مرافق البنية التحتية، والتي تضم شبكات للري والتغذية بالمياه والصرف الصحي، والصرف المغطى للمياه الجوفية، إضافة إلى محطة معالجة وتنقية.

الانتهاء من توريد وتركيب أعمال الرخام بالجزيرة بنسبة 100%

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي، أشار الجزار إلى الانتهاء من توريد وتركيب أعمال الرخام بالجزيرة بنسبة 100%، كما تم تنفيذ طبقات الإحلال وصب للمشايات الرئيسية والفرعية، وفي الوقت نفسه تم الانتهاء من أعمال زراعة النجيلة، والنخيل والأشجار شاملة شبكة الري بالرش والتنقيط، كما تم الانتهاء من توريد وتركيب النوافير، إلى جانب تركيب الكوبري الحديد للجزيرة، وكذلك تم تركيب الأرضيات الخشبية، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خزان الري وخزان المياه والحريق والمطعم الرئيسي، واثنين من المطاعم بالمنطقة الشمالية، فضلًا عن الانتهاء من الأعمال المدنية لمحطة المعالجة، وساحة الشاي، لافتًا إلى أنَّه جار إنشاء البوابات وساحات الانتظار، تمهيدًا لاستقبال الزائرين.

مدبولي يثني على الأعمال المنتهية بمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة

وأثنى رئيس الوزراء، على الأعمال التي تمّ الانتهاء منها في مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، موجها بالعمل على الانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت، حتى يكتمل المشروع في صورته النهائية، كما كلف بالاستفادة من المقومات الجمالية للحديقة التي تتمركز بالمشروع، وسرعة البدء في استقبال رواد المشروع.