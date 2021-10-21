سامح شكري يصل إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا

وصل سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة الليبية طرابلس، منذ قليل، للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا الدولي، المعني بمبادرة استقرار ليبيا.

مؤتمر لدعم استقرار ليبيا

وسيعقد اليوم الخميس، في العاصمة الليبية طرابلس، مؤتمر دعم استقرار ليبيا، ويهدف لتقديم الدعم الدولي للحكومة الليبية، وذلك من أجل إنهاء الأزمة الليبية، ليتم إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

الدبيبة يلتقي وزير الخارجية التونسي

وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، قد التقى قبيل انطلاق المؤتمر، بوزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي، وذلك بحضور السفير التونسي المعتمد لدى ليبيا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ومدير الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

بعثة الاتحاد الأوروبي تعرب عن تطلعها للمشاركة في المؤتمر

من جهتها أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن مؤتمر استقرار ليبيا، سيكون فرصة مُهمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات برلين، والاستعدادات الجارية للانتخابات، وكانت البعثة قد أعربت عبر موقعها الرسمي، عن تطلعها إلى المشاركة في المؤتمر إلى جانب عدد من الوزراء.

حكومة ليبيا تدعو إلى انعقاد المؤتمر

من جانبها كانت حكومة الوحدة الوطنية، قد دعت إلى انعقاد المؤتمر وذلك من أجل توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية، بالإضافة إلى إنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

وكانت مصادر برلمانية ليبية، قد حذرت في وقت سابق من أزمة مرتقبة بين حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان على غرار ما حدث بين حكومة الوفاق والمجلس في السنوات الماضية، مشيرة إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنية بدأت في اتخاذ خطوات خارج اختصاص حكومة تصريف الأعمال رغم سحب الثقة منها، مستندة على رفض المجلس الأعلى للدولة وتأييد بعثة الأمم المتحدة لاستمرارها في العمل، وأنها اعتبرت قرار البرلمان دون جدوى.