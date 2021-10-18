الخميس.. مؤتمر وزاري دولي حول استقرار ليبيا

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أمس الأحد، عن مبادرة «استقرار ليبيا»، وقالت إنه سيتم عقد مؤتمر وزاري دولي في 21 أكتوبر الجاري في العاصمة «طرابلس» لدعم المبادرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت «المنقوش» في تصريح، أن المبادرة تتركز على مسارين، المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي، موضحة أن هدف المبادرة التأكيد على احترام سيادة ليبيا واستقلالها ومنع التدخلات الخارجية السلبية، وأن تكون البلاد ساحة للمنافسة الاقتصادية.

وزيرة الخارجية الليبية: المبادرة تهدف إلى دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

وأشارت الوزيرة الليبية، إلى أن المبادرة تهدف كذلك إلى دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتسامح ونبذ الإرهاب والتطرف والعنف وأضافت المنقوش، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم التقني لتنفيذ وقف إطلاق النار، ودعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والخطوات الإيجابية لتوحيد الجيش الوطني الليبي تحت قيادة واحدة.

وتابعت قائلة، إن المبادرة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات ودعم مسار العملية السياسية، وانسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التقى أمس الأحد، أعيان وحكماء الجبل الأخضر ببلدية الأبرق، باستضافة قبيلة العبيدات، وقالت صفحة المجلس الرئاسي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في بيان، إن اللقاء بحث دعم المساعي الحثيثة لـ المجلس في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، واستمرار وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، وفقا لمات ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، وقت في وقت سابق، مذكرة تفاهم مع المركز الأوروبي للدعم الانتخابي، وذكرت بوابة«إفريقيا» الإخبارية، ان المذكرة تهدف إلى تعزيز إدارة الانتخابات استناداَ إلى الخبرات والموارد التي يمتلكها الجانبان، واستثمارها في تطوير القدرات بمجال المراقبة والتدريب الإعلامي المناهض للعنف الانتخابي.