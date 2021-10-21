تحليل البصمة الوراثية لجثة فتاة «ماسورة الصرف الصحي» بكرداسة

قررت جهات التحقيق إجراء تحليل البصمة الوراثية للفتاه المجهولة التي تم العثور على جثتها في ماسورة للصرف الصحي بدائرة مركز شرطة كرداسة، بسبب اختفاء معالمها تمامًا نتيجة وجود الجثة في مياه الصرف الصحي لفترة كبيرة، وذلك تمهيدًا لمطابقتها ببصمة ربة منزل تعرفت عليها من خلال الـ«تي شيرت» الموجود على الجثة.

مصدر أمني: فريق البحث في انتظار نتيجة التحليل

وقال مصدر أمني، إن فريق البحث في انتظار نتيجة تحليل البصمة الوراثية لتحديد خطه البحث.

ورجحت التحريات أن تكون الجثة المجهولة خاصة بابنة السيدة التي تعرفت عليها من خلال الـ«تي شيرت»، لكن فريق البحث الجنائي في انتظار تحليل البصمة الوراثية، حيث أن السيدة لم تتعرف على باقي ملابسها الداخلية والبنطال.

بداية الواقعة

تلقي مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا من جامع قمامه بالعثور علي جثة في ماسورة كبيرة للصرف الصحي، وتم الانتقال إلى موقع البلاغ لانتشال الجثة التي كانت في حالة تعفن وتحلل رمي كامل ولا توجد معالم لها.

وتبين أنها ترتدي ملابسها الداخلية كامله بالإضافة إلي تي شيرت وبنطال، وقررت النيابة العامة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المجني عليها وضبط الجناه، واستدعاء أسرة الفتاه المتوفية لسماع أقوالهم حول الواقعة.