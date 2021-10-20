العثور على جثة فتاة مجهولة داخل بئر صرف صحي في كرداسة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية داخل بئر للصرف الصحي بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وصرحت جهات التحقيق بالدفن بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة كشف هوية الفتاة، واستدعاء أسرتها وضبط الجناة.

جثة داخل بئر

وبدأت الواقعة بتلقي مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا بالعثور على جثة داخل بئر للصرف الصحي بدائرة المركز، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

هوية الفتاة

وقال مصدر أمني إنه سوف يتم التوصل لهوية الفتاة المجني عليها خلال ساعات، فمواصفات الفتاة المجني عليها تتطابق مع محضر تغيب محرر بمعرفة ربه منزل بمنطقة كرداسة بتغيب ابنتها.

وتابع المصدر أنه جار استدعاء ربة المنزل، واصطحابها بمعرفة ضباط مباحث القسم إلى مشرحة زينهم للتعرف على جثة فتاة بئر الصرف الصحي لبيان كونها جثة ابنتها من عدمه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.