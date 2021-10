سعر ومواصفات Infinix ZERO X Pro.. كاميرا 108 ميجا بكسل لتصوير القمر

طرحت شركة Infinix العالمية والمتخصصة في صناعة التكنولوجيا الذكية، سلسلة هواتف Infinix ZERO X، والتي تتضمن سعر ومواصفات Infinix ZERO X Pro، حيث يتضمن الإصدار الجديد صورة محسنة وعالية الجودة بفضل الكاميرا التلسكوبية المزود بها هاتف Infinix ZERO X Pro والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يساعد من لديهم شغف بالتصوير الاحترافي

ويساعد هذا Infinix ZERO X Pro من لديهم شغف بالتصوير الاحترافي، ولا يملكون معدات تساعدك على تحقيق هذا الشغف، حيث يمتلك هذا الهاتف الميزانيات الضخمة للكاميرات الاحترافية، حيث أصبحت سلسلة هواتف Infinix ZERO X هي حلقة الوصل التي تسد الفجوة بين كاميرات الهواتف الذكية وكاميرات التصوير الاحترافي، كونها توفر تجربة كاميرا فريدة من نوعها في جهاز مثالي وبأسعار مناسبة.

سعر ومواصفات Infinix ZERO X Pro الأداء الأمثل للتصوير:

زودت الشركة Infinix ZERO X Pro بإمكانات تكنولوجية كثيرة تساعد كل المستخدمين لاكتشاف وتصوير الفضاء والكواكب والقمر، والحصول على لقطات مميزة تشبه الصور التي يلتقطها المحترفون، بقدر من التنوع والسهولة في الأداء لمستخدمي الكاميرات الرقمية والتي تجمع بين أحدث التقنيات مثل معالج الألعاب الرئيسي ثنائي الشريحة، وكاميرا رئيسية OIS، وكاميرا 60X periscope، ومحرك Infinix's Galileo Algorithm المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يمنح المستخدمين تجربة كاميرا فريدة من نوعها.

كاميرا أساسية 108 ميجابكسل:

الهاتف مزود بكاميرا Venti الليلية الفائقة بدقة 108 ميجابكسل مع فلاش رباعي LED ، يلتقط الهاتف الذكي بوضوح صورة توضح تفاصيل أشعة الشمس أو الظلال في أحلك ظروف الإضاءة، كما تعمل العدسة القمرية بدقة 8 ميجابكسل في الكاميرا جنبًا إلى جنب مع تقريب بصري 5X، وزووم يصل حتى 60 X وعدسة 120 درجة FOV بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو، وتم تحسين الكاميرات بفلاش رباعي LED، وميزة تثبيت الصورة المبتكر (بما في ذلك OIS + EIS) لالتقاط كل التفاصيل في مجال رؤية أكبر بسلاسة مع تقليل الصور غير الواضحة.

ضع التصوير القمري

«وضع التصوير القمري» فائق الجودة Super Moon Mode، وهي تقنية تعتمد على الربط بين كاميرا 60X Periscope ومحرك الذكاء الاصطناعي المتطور «جاليليو» والذي طورته شركة Infinix، بحيث تصبح عملية ضبط الكاميرا في أعلى مستوياتها و كذلك تحديد أفضل وضعية متوقعة، بينما يقوم برنامج الذكاء الاصطناعي بمنع الاهتزاز وإزالة تأثير المد والجزر لالتقاط صور واضحة للقمر.

سيلفي مميز وألوان دافئة:

توفر سلسلة الهواتف الذكية Z XERO فلاش أمامي مزدوج مع كاميرا بدقة 16 ميجابكسل وتقنية تصوير محسّنة بالذكاء الاصطناعي لالتقاط صور سيلفي مثالية، ذات ألوان دافئة، كما يستطيع مستخدمي الهاتف الجديد التقاط محتوى بصري بطيء يتكون من 960 إطارًا في الثانية، وفاصل زمني 4 K لانتاج مقاطع الفيديو عالية الجودة.