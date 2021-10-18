موعد وملخص حكاية «فوتوشوب» من مسلسل «زي القمر» بعد تصدرها التريند

تصدرت حكاية «فوتوشوب»، من مسلسل «زي القمر»، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحركات البحث على «جوجل»، خاصة بعد عرض أولى حلقاتها مساء أمس، على شاشة «سي بي سي».

موعد عرض حكاية «فوتوشوب» من مسلسل «زي القمر»

تُعرض حكاية «فوتوشوب»، من مسلسل «زي القمر»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، كل يوم، على شاشة «سي بي سي»، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.ً

حكاية «فوتوشوب» هي البطولة الأولى لملك قورة

وتُعد حكاية «فوتوشوب»، من مسلسل «زي القمر»، هي السابعة من الجزء الثاني لهذا المسلسل، كما تعتبر البطولة الأولى للفنانة الشابة ملك قوره، بمشاركة الفنان محمد مهران، وإخراج شادي أبو شادي، حيث تدور أحداث هذا العمل في إطار اجتماعي.

ملخص الحلقة الثانية من حكاية «فوتوشوب» من مسلسل «زي القمر»

وعن ملخص الحلقة الثانية من حكاية «فوتوشوب»، من مسلسل «زي القمر»، التي عُرضت مساء أمس، بدأت الحلقة بعزومة خالد لـ ليلى، وحديثهما سوياً، حيث بدأ كل منهما في التعرف على الآخر، ويتصل أصدقاء ليلى بوالدتها ويخبرونها أنها لم تأت إليهم، فيقلق والدها الذي يتصل بها ويطمئن عليها بعد ذلك.

على الجانب الآخر يتعرض رمزي لضيق تنفس، ويتصل بخالد لكي ينقذه، والذي يأتي مع ليلى ويسعفان رمزي في الوقت المناسب، وتتعرف عليه ليلى، وبعد ذلك يوصلها خالد إلى منزلها، في اليوم التالي.

وتحكي ليلى لصديقاتها ما حدث مع خالد، وبعد ذلك يحضرون المحاضرات سوياً وتقرر ليلى التقرب من خالد أكثر، وتحكي لوالديها عنه، واللذان يقرران أن يأتي إلى منزلهم، حتى يتعرفوا عليه.

ملك قوره تشارك في مسلسل «إجازة مفتوحة»

يذكر أن الفنانة ملك قورة، يُعرض لها حالياً مسلسل «إجازة مفتوحة»، على شاشة «أون»، مع الفنان شريف منير، ولقاء الخميسي، وسميحة أيوب، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وعدد آخر من الفنانين، وكانت هذه الحكاية من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.