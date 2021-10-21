ضبط عاطلين سرقا 10 دراجات نارية في سوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب سوهاج، من إلقاء القبض علي عاطلين وشهرتهما «موزة والحاج»، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية بدائرة المركز والمراكز المجاورة وعثر بحوزتهما على 10 دراجات مسروقة.

إلقاء القبض على المتهمين

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه بورد معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه، أفادت بقيام كل من «عارف.ص»، وشهرته «موزة»، 38 سنة، عاطل، يقيم بدائرة مركز المنشاة، سابق اتهامه في 26 قضية، و«محمود.ع.م»، وشهرته «الحاج»، 33 سنة، عاطل يقيم بدائرة مركز المنشاة السابق اتهامه في 4 قضايا، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية عن طريق المغافلة واتخذا من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقــب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبطهما داخل حوش ملك الثاني بناحية دائرة المركز، بحوزتهما 2 سلاح أبيض، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها وبحيازتهما السلاح الأبيض لاستخدامه في تقطيع أسلاك الدراجات النارية أثناء عمليات السرقة.

واعترفا بشرقة دراجتين تم ضبطها في حيازتهما، كما ضبط في حيازتهما 8 دراجات نارية مطموسة الشاسية والموتور، وتم اعلان مالكي الدراجات النارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو استلام الدراجة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.