بعد توقف 20 عاما ..«حياة كريمة» تنهي مشروع صرف المنشاه في سوهاج

جاءت مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعيد البسمة لأبناء محافظة سوهاج وبخاصة أهالي مدينة المنشاه، عقب انطلاق مشروعات حياة كريمة بسوهاج، لتعيد الحياة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة وفق إحصائيات عام 2019، وكان أبرز ما يؤرق سكان المدينة هو توقف مشروع الصرف الصحي الذي تم وضع حجر الأساس له عام 2000 وبدأ العمل به عام 2003، إلا أنه توقف عدة مرات لأسباب مختلفة.

مدينة المنشاه تقع جنوب محافظة سوهاج، بحوالي 10 كيلو مترات، وهي من المدن التي لها جذور تاريخية فهي ثالث مدينة بطلمية أسسها اليونانيون بعد مدينتي الإسكندرية والفيوم، وتضم المنشاه 5 مجالس قروية هي «العيساوية، وأولاد حمزة، الزوك، والدويرات، وأولاد سلامة»، وتشتهر المدينة بوجود آثار تعود للعصر البطلمي.

حياة كريمة بسوهاج تعيد العمل في مشروع صرف صحي المنشاه

يعتبر مشروع صرف صحي مدينة المنشاه من أهم المشروعات المتعثرة في المحافظة، وسجل أطول فترة توقف عرفتها المحافظة في أي من مشروعاتها، ما تسبب في معاناة كبيرة للأهالي علي مدي 20 عاما، بسبب أعمال الحفر التي تتم في الشوارع بشكل مستمر، وتوقف الشركات المنفذة للمشروع بسبب مشاكل في التنفيذ.

شريف السيد، رئيس مدينة المنشاه السابق، قال في تصريح لـ«الوطن»، إنه عقد اجتماعاً عام 2017 لمناقشة مشكلات الصرف الصحى بمدينة المنشاه برئاسة سكرتير عام مساعد المحافظة، وبحضور جميع الجهات المسئولة عن المشروع، وانتهى الاجتماع إلى أن سبب توقف العمل فى المشروع يرجع لخلافات بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة «شركة مختار» بسبب فروق الأسعار، وتم سحب الأعمال من الشركة المنفذة وإعادة الطرح من جديد.

تشغيل الصرف الصحي بمدينة المنشاه نهاية العام بعد ضمه لـ«حياة كريمة» بسوهاج

علي الرغم من سحب مشروع الصرف الصحي من الشركة المنفذة إلا أن العمل بالمشروع ظل متوقفا إلى أن تم ضم المشروع لمبادرة «حياة كريمة»، بسوهاج، ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل تم ضم جميع القرى لمشروع الصرف الصحي، بعد أن كان قاصرا علي المدينة فقط.

وأضاف المهندس شعبان رمضان رئيس قطاع التشغيل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن مشروع الصرف الصحي بمدينة المنشاه ومركز العسيرات تم ضمه لمبادرة «حياة كريمة»، وسيتم تشغيل المشروع في مدينة المنشاه وقرية أولاد حمزة بنهاية العام الجاري، وسيتم تشغيل باقي المشروع في مختلف القري والتي يجري بها العمل الآن خلال عام واحد فقط، لافتا إلى أن جميع قرى المنشاه ومركز العسيرات دخلت ضمن مشروعات حياة كريمة بسوهاج، وستنعم تلك القرى بخدمات مثل المدن من صرف صحي وغاز طبيعي ورصف طرق ووحدات صحية ومدارس.