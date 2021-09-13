ضبط تشكيل عصابي بسوهاج تخصص في سرقة الدراجات النارية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من «صاحب محل فراشة - كائن بدائرة القسم» باكتشافه سرقة مجموعة من شبكات الكهرباء الخاصة بالحفلات من داخل محله، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطلان - مقيمان بدائرة القسم».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وضبطت المسروقات المستولى عليها بإرشادهما لدى عميلهما سيئ النية «صاحب مخزن خردة، كائن بدائرة القسم»، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، كما أقرا المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من أمام المخازن والمحال التجارية بأسلوب «المغافلة».

واعترف المتهمان بارتكاب عدد «2» حادث سرقة بذات الأسلوب، وأمكن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بإرشادهما لدى عميلهما الآخر «سيئ النية»، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.

عصابة الدراجات النارية بسوهاج

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج قيام «شخصين، لأحدهما معلومات جنائية» بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية بأسلوب «المغافلة»، مُتخذان من دائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع بدوائر «قسمي شرطة أول وثان سوهاج – مركزي شرطة دار السلام وطهطا»، وأرشدا عن المسروقات، واتخذت حيالهما الإجراءات القانونية.