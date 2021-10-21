أرخص خروجات في مصر خلال إجازة المولد النبوي.. لا تتعدى الـ100 جنيه

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بأن يكون اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبذلك يصبح هناك 3 أيام إجازة للمواطنين تبدأ اليوم وغدا الجمعة والسبت.

ويبحث العديد من الأشخاص عن أماكن للخروجات لقضاء أيام العطلات والإجازات الرسمية مع عائلاتهم، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أرخص خروجات لا تتعدى الـ100 جنيه.

أرخص خروجات لا تتعدى الـ100 جنيه

القناطر الخيرية

يمكنك الذهاب إلى القناطر الخيرية التي يلجأ لها الكثيرون نظرًا لتمتعها بمناظر خلابة، وتوافر حدائق تتيح الفرصة لممارسة الرياضة، إضافة إلى استقلال المراكب النيلية والاستمتاع شواطئها الجميلة، وسعر تذكرة الدخول 15 جنيها.

برج القاهرة

سعر تذكرة الدخول تصل إلى 50 جنيه للمصريين و200 لغير المصريين، ويوجد بالبرج مطاعم يمكنك الجلوس بها وتناول الطعام ومشاهدة القاهرة من ارتفاعات عالية، فيمكنك أن ترى معظم أماكن القاهرة والجيزة ونهر النيل كما تستطيع أن ترى القلعة والأزهر بارك والثلاث أهرامات.

بيت زينب خاتون

هو بيت أثري قديم يقع خلف الجامع الأزهر بالقاهرة، ويتمتع البيت بجمال التصميم وروعة البناء وذلك جعله مقصداً لتصوير الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، ويمكنك إجراء فوتسيشن والتقاط العديد من الصور، وتصل تذكرة الدخول به إلى 10 جنيه، وتذكرة تصوير الموبايل 15جنيه، وتذكرة الكاميرا البروفيشنال 120 جنيها، ومواعيد عمله من 9 صباحا حتى 4 عصرا، وهو يقع خلف الجامع الأزهر.

مركب وسط النيل

يمكنك أن تستمع بالإجازة مع عائلتك في جولة ممتعة وسريعة بأحد المراكب السياحية الموجودة على أي مرسى بالنيل، ولن تكلفك الرحلة الواحدة المشتركة أكثر من 10 جنيهات للفرد الواحد، أو أن تأخذا جولة نيلية منفردة مع عائلتك لبعض الوقت على مركب وحدكما بـ100 جنيه.

السينمات وأحدث الأفلام

يمكنك مشاهدة الأفلام في أي من دور السينما المختلفة المنتشرة في أرجاء في مصر، وهناك بعض دور السينما يصل سعر تذكرتها إلى أقل من 60 جنيهًا.

الحدائق العامة

يمكنك الاستمتاع خلال الإجازة بالتنزه في أي من الحدائق العامة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ومنها:

- حديقة الأزهر: ويبلغ سعر التذكرة في جميع الأيام 25 جنيها، ما عدا يوم الجمعة تصل إلى 30 جنيها.

- الحديقة الدولية: من أبرز المعالم السياحية التي تتمتع بها القاهرة، تقع في مدينة نصر وتضم ثلاثة أجنحة رئيسية، الملاهي بعرض قيمته 100 جنيه يشمل خمس ألعاب، و200 جنيه لـ11 لعبة، و300 جنيها لـ17 لعبة، ومنطقة الأطفال بـ25 جنيها.

- الحديقة اليابانية: وهي من أكثر الحدائق التي تتمتع بمناظر خلابة تجعلها قبلة عشاق التصوير والاحتفاظ بصور تذكارية، وهناك حدائق أخرى، مثل حديقة الفسطاط أو الأسماك أو الأورمان أو غيرها.

وسط البلد

يمكنك الخروج إلى منطقة وسط البلد في القاهرة وزيارة العديد من المقاهي التراثية ذات الطابع الخاص في شوارع وسط البلد أو القاهرة الخديوية، وشراء الآيس كريم من محلات الحلوى بشارع طلعت حرب.

شارع المعز ومنطقة الحسين

يمكنك زيارة مقاهي الحسين، والاستمتاع بأجواء مختلفة عن المعتاد، مثل مقاهي «الغورية» خلف مسجد الأزهر ومشاهدة التحف والبازارات السياحية المختلفة.