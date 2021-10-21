أنجلينا جولي على أعتاب علاقة رومانسية جديدة.. يصغرها بـ 15 عاما

تصدرت النجمة العالمية انجلينا جولي «تريند» منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، بعد ظهورها الأخير برفقة أبنائها في العرض الخاص لفيلم «Eternals»، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث لفتت الأنظار بمظهرها الجذاب، وهو ما ركز السؤال حول وجود علاقة جديدة في حياة الممثلة الأمريكية بعد طلاقها من زوجها السابق براد بيت.

وكشف أحد المصادر المقربة من أنجلينا جولي، في تصريحات خاصة لمجلة «آس ويكلي» الأمريكية، إنها تعوض الوقت الضائع في حياتها حاليا، قائلا: «تتمتع أنجلينا بالكثير من المرح الآن، وهي تعوض الوقت الضائع، ليس هناك أي ضغوطات أو توقعات في هذه المرحلة، فقط الكثير من المرح، لم يرها أصدقاءها بهذا الشكل منذ فترة طويلة».

وأوضح المصدر المقرب من بطلة فيلم «Maleficent»، أنها لم تكن مهتمة بمواعدة أي شخص لسنوات بعد الطلاق، لأنها كانت مشغولة جدًا بكونها أما بجانب البقاء في صدارة حياتها المهنية.

بطلة «Maleficent» على أعتاب علاقة جديدة

وتطرق المصدر للحديث عن العلاقة التي تجمع «جولي بالمغني «أبيل تسفاي» المعروف باسم «The Weeknd»، الذي يصغرها بـ 15 عاما، والتي شوهدت معه للمرة الأولى في يوليو الماضي، وكشف بعض المطلعين أن الثنائي تناول العشاء معا في «اجتماع عمل»، ولكن كشف المصدر أن علاقتهما قد تعمقت منذ ذلك الحين.

وأضاف: «كل من إنجي وأبيل يخبران الناس أنهما مجرد أصدقاء، لكن أولئك الذين يعرفونهم يعتقدون أن شيئًا رومانسيًا يحدث، إنها بالتأكيد تشعر بالدفء تجاهه، لقد كان ينضح بالسحر ويبذل قصارى جهده لإثارة إعجابها».

انفصال أنجلينا جولي وبراد بين بعد 14 عاما من الحب والزواج

انفصلت النجمة الأمريكية عن زوجها براد بيت في سبتمبر 2016 بعد عامين من الزواج، تم إعلان الزوجين اللذين أعلنا عن علاقتهما الرومانسية في عام 2005، أنهما أعزبان قانونيًا في أبريل 2019، لكنهما ما زالا يتوصلان إلى تفاصيل تسوية طلاقهما.