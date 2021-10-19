ابنة انجلينا جولي ترتدي فستان والدتها في العرض الخاص لفيلم «Eternals»

اصطحبت النجمة العالمية أنجلينا جولي 5 من أبنائها لحضور العرض الخاص لفيلم الأبطال الخارقين «Eternals»، الذي ينتمي لعالم مارفل السينمائي، وتعتبر تلك المرة الأولى التي تشارك فيها الممثلة الأمريكية في هذا النوع من الأفلام.

وسارت أنجلينا جولي على السجادة الحمراء برفقة أبنائها زهرة البالغة من العمر 16 عامًا، بالإضافة إلى مادوكس 20 عامًا، وشيلوه 15 عامًا، والتوأم فيفيان ونوكس 13 عاما، بينما غاب عن الحدث باكس البالغ من العمر 17 عامًا، ولكن ما لفت الأنظار هو ارتداء زهرة نفس الفستان الذي اخترته جولي لإطلالتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2014 وهو من تصميم إيلي صعب.

أنجلينا جولي تعيد تدوير ملابسها من أجل أبنائها

وفي حديثها للإعلام، أوضحت أنجلينا جولي: «جميع أولادي يحبون الملابس العتيقة، لقد قمنا معا بإعادة تدوير أشيائي القديمة»، وذلك وفقا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

أنجلينا جولي تتحدث عن تجربتها مع التبني

في مقابلة مع مجلة «فوج» العام الماضي، ناقشت جولي التبني، وهي رحلة قامت بها شخصيًا ثلاث مرات مع زهرة وباكس ومادوكس، قائلة: «سواء التبني أو الولادة هي طريقة جميلة لتكوين أسرة، المهم هو التحدث بصراحة عن كل ذلك والمشاركة، التبني ودار الأيتام هي كلمات إيجابية في منزلنا»، متابعة: «مع أطفالي الذين تبنيتهم ، لا يمكنني التحدث عن الحمل، لكنني أتحدث عن الكثير من التفاصيل حول رحلة العثور عليهم وكيف كان شكل النظر في أعينهم لأول مرة».

وأضافت: «جميع الأطفال المتبنين يأتون مع لغز جميل، عندما يكونون من جنس آخر وأرض أجنبية يجب ألا يفقدوا الاتصال أبدًا من أين أتوا لأن لديهم جذور لا تمتلكها، كرمهم وتعلموا منهم، إنها الرحلة الأكثر روعة، إنهم لا يدخلون عالمك، ولكنكم تدخلون عوالم بعضكما البعض».