شكري يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في مستهل زيارته لطرابلس

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مستهل زيارة شكري للعاصمة الليبية طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد شكري على ما توليه مصر من حرص بالغ لدعم الشقيقة ليبيا في إطار العلاقات الثنائية أو عبر تعزيز مختلف المساعي التي من شأنها أن تفضي إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة، وتنفيذ كل مقررات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وخروج جميع القوات الأجنبية العسكرية والمسلحة من ليبيا بما يلبي تطلعاتهم للانطلاق إلى مستقبل أفضل، ويسهم في استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها.

وأضاف حافظ أن اللقاء شهد متابعة تطورات العلاقات الثنائية المصرية الليبية فى إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر سبتمبر الماضي؛ بما يحقق المزيد من التعاون بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من صلات متعددة ووحدة هدف ومصير مشترك.

رئيس الحكومة الليبية يعرب عن تقديره لدور مصر

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة الليبية عن تقديره لدور مصر وجهودها الداعمة لتحقيق استقرار ليبيا ودفع كافة مسارات التسوية السياسية وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف الليبية، مثمناً الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.