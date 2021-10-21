كشف ملابسات سرقة خزينتين من شركة في الإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات سرقة خزينتين من شركة شحن في دائرة قسم باب شرق بالإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من مالكة شركة شحن كائنة في دائرة القسم، يفيد باكتشافها سرقة 2 خزينة من شركتها.

كسر في باب الشركة ومكتب الحسابات

وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الشركة من الخارج وكسر في باب مكتب الحسابات، وبسؤال مالكة الشركة قررت بسرقة 2 خزينة حديدية من داخل المكتب المُشار إليه، موضحة أن الخزينة الأولى كان بداخلها مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، والخزينة الثانية بداخلها «شيكات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة».

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، أحدهما عامل بذات الشركة.

سرقة بعد انصراف العاملين بالشركة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مستغلان عمل أحدهما بالشركة وسابقة علمه بوجود مبالغ مالية داخل الخزينتين، وكذا مواعيد حضور وانصراف العاملين بالشركة، وأضافا بتوجهما للشركة عقب انصراف العاملين بها وكسر باب الشركة الخارجي وسرقة الخزينتين، وتوجها عقب ذلك لأحد الأشخاص، «له معلومات جنائية»، ولم يتمكنوا من فتح الخزينتين، وبإرشادهما أمكن ضبط الأخير وبحوزته الخزينتين والأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.