ضبط تشكيل عصابي استولى على مبالغ مالية من حسابات المواطنين

نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، فى ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من بينهم سيدة، تخصص نشاطهم الإجرامي فى النصب على المواطنين من خلال قيام أحدهم بالاتصال بهم عشوائياً، والادعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائي، والتحصل من المواطن على بيانات حساباته بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباته الشخصية، ثم استغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقل من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

الأجهزة الأمنية تتمكن من التوصل إلى بلاغات نصب واستيلاء أخرى على 24 مواطنا بإجمالى مبالغ مالية تجاوزت الـ 400 ألف جنيه

بالفحص وبتطوير مناقشة المتهمين وفحص أرقام الهواتف التى قام أحد المتهمين خلالها بالتواصل مع المجنى عليهم، أمكن التوصل إلى بلاغات نصب واستيلاء أخرى على 24 مواطنا، بإجمالى مبالغ مالية تتجاوز الـ 400 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.