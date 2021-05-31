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محمود مسلم

ضبط سائق سرق مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة صاحب العمل بالتجمع

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الوطن
01:19 م | الإثنين 31 مايو 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه عقب عودته للشقة سكنه اكتشف سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وبعض المقتنيات، وأسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة سائق طرف المجني عليه مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمسكنه وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

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