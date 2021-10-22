أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 22-10-2021 مقابل الجنيه

يهتم قطاع كبير من المواطنين المهتمين بقطاع الاقتصاد بمتابعة أسعار العملات والدولار واليورو بشكل يومي، وسعر شرائها وبيعها في البنوك المصرية، كونها متحكما رئيسيا في حركة البيع والشراء والاستيراد.

وتقدم «الوطن»، استمرارًا لخدماتها، أسعار العملات في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021، مقابل الجنيه المصري، وفق ما انتهت عليه البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الحكومي أو الخاص، أمس، خاصة أنه كان إجازة رسمية، وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار، في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واستقر في البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 18.19 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.17 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية، نحو 18.19 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد، نحو 21.49 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل نحو 21.49 للشراء، و21.75 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي، في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل نحو 4.03 جنيه للشراء، 1920 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.