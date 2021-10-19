أسعار العملات اليوم الثلاثاء تستقر في البنوك المحلية

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021، في البنوك المحلية، وذلك وفقاً لآخر تحديثات أسعار العملات المعلنة على موقع البنك المركزي المصري.

وتهتم "الوطن" بمتابعة أسعار الصرف للعملات الأكثر تداولاً بالسوق المحلية، مثل "الدولار" و"اليورو" و"الجنيه الاسترليني" و"الريال السعودي" و"الدرهم الإماراتي" و"الدينار الكويتي" و"اليوان الصيني".

أسعار العملات في البنك الأهلي

اقتربت أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك المحلية العاملة في السوق المحلي من حيث الأصول، من متوسط أسعار العملات المعلنة من قبل البنك المركزي المصري لتسجل الآتي، وفقاً لشاشات التداول اللحظي بالمصرف:

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

فيما أظهر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه مستوى سعري 18.16 جنيه للشراء و18.34 جنيه للبيع.

وتعرض شاشات التداول اللحظي بـ "الأهلي" اليوم، سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري عند 21.46 جنيه للشراء و21.68 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر اليوان الصيني أمام العملة المحلية، 2.43 و2.46 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات في بنك مصر

فيما استقرت أسعار العملات العربية في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، أمام الجنيه المصري، وذلك وفقاً لموقع البنك الالكتروني:

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

فيما يعرض الموقع الإلكتروني للبنك سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وعند 49.46 جنيه للشراء و52.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية في بنك مصر.

أسعار العملات في البنك المركزي

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفقاً لأسعار العملات المعلنة من البنك المركزي.

ويتداول سعر العملة الأوروبية أمام نظيرتها المحلية، عند 18.17 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع.

وبالنسبة إلى سعر صرف العملة الإنجليزية أمام الجنيه المصري، فقد سجل 21.51 جنيه للشراء و21.65 جنيه للبيع.

وعند 2.43 جنيه للشراء و2.45 جنيه للبيع، يتداول سعر "اليوان" أمام "الجنيه".

فيما سجل سعر الريال أمام الجنيه 4.18 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

ووصل سعر الدرهم أمام الجنيه إلى 4.26 و4.29 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.