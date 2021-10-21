تعرف على طراز «بي أم دبليو» M135i xDrive موديل 2022

كشف المصنع الألماني BMW، عن بعض التعديلات التي دخلت مؤخرا على طراز بي أم دبليو M135i xDrive موديل العام الجديد 2022، بهدف تقديم أفضل أداء للسيارة، وزيادة عامل الرفاهية والقدرة المتنوعة للسيارة من أداء وقوة، حيث حصلت السيارة على سلسلة من التعديلات الميكانيكية بعد أقل من ثلاث سنوات في السوق.

حسب ما أعلن عنه موقع «موتور وان»، تتوافر السيارة بمحرك بنزين بسعة 2 لتر 2000 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 302 حصان، عزم أقصى للدوران يصل إلى 450 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

تعتمد السيارة على نظام الدفع الكلي للعجلات، وتتحرك على جنوط قياسية مقاس 18 بوصة، أو 19 بوصة في بعض الخيارات؛ وتمثلت التعديلات في بعض التغيرات على صوت المحرك والتصميم الخارجي للسيارة من حيث الألوان.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان مؤخرا عن طراز "أكتف تورر" الفئة الثانية من بي إم دبليو، حيث تم طرح السيارة بمواصفات جديدة كليا بخلاف الجيل السابق منه، والتي تشمل فتحة تهوية أمامية أكبر حجما، و توافر بإطارات بقياسات 16 و 19 بوصة، بحسب ما كشفت عنه اللقطات الرسمية التي نشرت للطراز عبر موقع "موتور وان".

كما شملت التغيرات أبعاد مختلفة للطراز الجديد عن النسخة السابقة أطول بنحو 32 سم إضافيا، وعرض أكثر بنحو 24 سم إضافيا؛ بالإضافة إلى توافر شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 10.7 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، ويدعم النظام التقني للطراز نظام تشغيل iDrive 8.

كما يتوافر الطراز بمحرك توربيني بسعة 1.5 لتر ينتج قوة 136 حصانا، وعزم أقصى للدوران 230 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 9 ثواني فقط.