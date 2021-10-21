حقيقة انقلاب تريلا محملة بسيارات فولكس فاجن

مساء الثلاثاء انتشرت أقاويل وصور لانقلاب تريلا محملة بـ8 سيارات فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 على الطريق الصحراوي في حدود الثامنة مساءً تقريبًا، تظهر السيارات التي دمرت جوانبها في الحادث، كما تداول البعض أن السيارات ستباع بعد إصلاحها كأنها سيارات جديدة زيرو.

حقيقة الحادثة

تواصلت «الوطن» مع مها النجار مديرة التسويق لعلامة فولكس فاجن في مصر، وأكدت على أن الحادث حقيقي ووقع على الطريق الصحراوي وليس قديم، وأن السيارات الموجودة على تريلا من طراز تيجوان 2022.

وصرحت مديرة التسويق، أن السيارات سيتم استخدامها للشركة، مؤكدة أن أرقام الشاسيهات سيتم إرسالها لجهاز حماية المستهلك وإبلاغه بأن السيارات تعرضت لحادث.

وأضافت مديرة التسويق، أن السيارات لا يمكن أن تباع للعملاء إلا في حالة واحدة حسب وصفها «لو تم بيعها سيتم على أنها سيارات تم إصلاحها وإقرار بالاستلام على حالتها».

يذكر أن شركة فولكس فاجن في مصر قد أعلنت منذ شهرين تقريبًا عن توقف حجز سيارات تيجوان لأجل غير مسمى بسبب توقف المصنع في ألمانيا عن تصنيعها حتي نهاية العام بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية.

المواصفات الميكانيكية لـ"تيجوان"

تتوفر فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 في السوق المصري بمحرك 1.4 لتر تربو 4 سلندر، يولد قوة 150 حصان و أقصي عزم 250 نيوتن متر.

متصل بناقل حركة أوتوماتيك DSG كود DQ250، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في زمن قدره 9.2 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 215 كم\س.

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