أسعار ومواصفات سيارات «فولكس فاجن باسات 2022»

يشهد السوق المصري تغيرات متتالية في أسعار طرازات السيارات من مختلف الشركات، سواء كانت أوروبية أو يابانية أو كورية أو صينية، بسبب أزمات الاستيراد التي تواجهها سوق السيارات العالمية، بالإضافة إلى العديد من الأزمات التي يمر بها القطاع على مستوى العالم بعد انتشار وباء كورونا، وغلق العديد من مصانع الشركات الكبرى، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية.

ومن ضمن تلك الشركات التي شهدت زيادة مؤخرًا، هي شركة «فولكس فاجن الألمانية»، إذ شهدت طراز «باسات 2022» زيادة 50 ألف جنيه على الفئة الأعلى تجهيزًا في السوق المصري.

وخلال السطور التالية تستعرض«الوطن» المواصفات والأسعار الرسمية لسيارة «فولكس فاجن» باسات 2022.

أسعار فولكس فاجن باسات 2022

يجرى تصنيع السيارة وتجميعها في ألمانيا، وتأتي السيارة في السوق المصري بفئتين سعر الفئة الأولى 505,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 610,000 جنيه.

مواصافات فولكس فاجن باسات 2022

فولكس فاغن باسات تضم السيارة محركا بسعة 1400 سي سي تيربو 4 سلندر، وقوة حصان ميكانيكي 150، ويبلغ العزم الأقصى 250 نيوتن متر، وتصل أقصى سرعة للسيارة 220 كيلو مترات في الساعة.

وتستغرق السيارة وصولا لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 8.9 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ7 سرعات من نوع DSG، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 5.1 لتر من الوقود.

أبعاد فولكس فاجن باسات 2022

تأتي السيارة طول الكلي 4767 مم وعرض الكلي 1747 مم والارتفاع الكلي 1456 مم وقاعدة العجلات 2791 مم، ويبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 145 مم

والسيارة تأتي بصندوق خلفي بسعة 586 لترًا، وسعة خزان الوقود 60.

وتأتي السيارة في السوق المصري بضمان ثلاث أو 3 سنة أيهما أقرب.