أنغام تدعم الخطيب بعد أزمته الصحية: سلامتك يا غالي على قلوب المصريين

حرصت الفنانة أنغام على تقديم رسالة دعم إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد تعرضه لوعكة صحية أمس، ونقله إلى أحد المستشفيات، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر» صورة للخطيب، وعلقت عليها قائلة: «سلامتك ألف سلامه كابتن محمود الخطيب الغالي على قلوب المصريين بإذن الله شده وتزول يارب».

الأزمة الصحية التي تعرض لها الخطيب

وكان الكابتن محمود الخطيب تعرض لأزمة صحية خلال الحفل الذي أقيم أمس لتكريم رئيس النادي الأسبق حسن حمدي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في القاهرة، بسبب معاناته من مشاكل في عينيه اليمنى، وسيقوم الخطيب خلال الساعات القادمة بإجراء التحاليل والأشعة اللازمة لمعرفة سبب تلك الأزمة، وطرق علاجها.

الخطيب: الناس يعذروني عندي مشكلة شوية في عيني اليمين

وجاءت تلك الأزمة في نفس توقيت استعداد الخطيب لإعلان قائمته الخاصة بانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي القادمة، وقال الخطيب خلال الاحتفالية: «الناس يعذروني، عندي مشكلة شوية في عيني اليمين مش شايف بيها كويس، عشان كده جايب حد يساعدني، والدكتور حازم ياسين بشكره جدا؛ لأنه فضى نفسه ليا يوم كامل من أجل معرفة طبيعة مرضي».

أنغام تكشف حقيقة ارتباطها

وفي سياق أخر انتشرت الفترة الماضية الكثير من الشائعات والأخبار التي تفيد بارتباط الفنانة أنغام من مخرج مشهور، ولكنها خرجت بعد ذلك ونفت تلك الشائعات.

ونشرت عبر خاصية الاستوري على «انستجرام»: «للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة، وسخيفة زيها، كفاية سخافة يا سخيفة منك ليها».