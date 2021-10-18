أنغام ترد على شائعات ارتباطها: «كفاية سخافة»

انتشرت خلال الفترة الماضية العديد من الشائعات التي تفيد بارتباط الفنانة أنغام، ولكنها خرجت عن صمتها ونفت تلك الشائعات، وذلك عبر خاصية الاستوري، على حسابها الرسمي على «انستجرام».

أنغام تهاجم مروجي شائعات ارتباطها: بطلوا سخافة

وكتبت: «للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة، وسخيفة زيها، كفاية سخافة يا سخيفة منك ليها».

وحرصت الفنانة أنغام على حضور العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوى» بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، حيث صعدت إلى المسرح بعد العرض، وسط تصفيق الحاضرين، كما أشادت بالعرض معبرة عن سعادتها بحضوره.

الفكرة العامة لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوى»

تدور أحداث «ياما في الجراب يا حاوى» في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم غلبة الطابع الكوميدي الغنائي على المسرحية، إلا إنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من الصراع الإنساني والتشويق في أحداث تجمع بين الحب والخيانة والتآمر، وكذلك والصراع على السلطة.

أنغام تحيي ذكرى وفاة أختها

وكانت الفنانة أنغام أحيت منذ أيام قليلة الذكرى الثالثة لوفاة أختها التي توفيت 12 أكتوبر عام 2018، ونشرت عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة من أمام قبر أختها، وعلقت عليها قائلة: «اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة».

أنغام في حفل انتصارات أكتوبر

كما أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في ذكرى الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بمصاحبة أوركسترا المايسترو هاني فرحات، بالصالة المغطاة في حدائق أكتوبر، ودخلت الحفل على نغمات أغنيتها «حالة خاصة جدا».

وقدمت أنغام خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، منها: «بلدي التاريخ»، «سيدي وصالك»، «عمري معاك»، «بتوصفني»، «اكتب لك تعهد»، «نفس الشوق»، «مهزومة»، «عرفها بيا»، و«لا دبلت»، «بعتلي نظرة»، «اتجاه واحد»، بالإضافة إلى «حتة ناقصة»، «أنا بعته كتير».