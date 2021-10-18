رئيس دار الأوبرا يكشف سبب غياب أنغام عن حفلات مهرجان الموسيقى العربية

نفى مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن وجود خلافات بين الفنانة أنغام، ومهرجان الموسيقى العربية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال مجدي صابر، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ عدم مشاركة أنغام في الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، والمُقرر انطلاقها 1 نوفمبر المُقبل، يرجع إلى ارتباطها بأعمال أخرى في نفس التوقيت، فضلًا عن رغبتها في عدم المُشاركة إلى كونها أحيت حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا قبل 3 أشهر تقريبًا.

وأضاف رئيس دار الأوبرا المصرية، أن «أنغام فنانة كبيرة، وتحظى بجماهيرية ضخمة، ونأمل أنّ تُشارك في الدورة المُقبلة من المهرجان، ونتمنى لها التوفيق».

تفاصيل الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية

وتنطلق فعاليات الدورة الثلاثين، من مهرجان الموسيقى العربية، برئاسة الفنانة جيهان مرسي، 1 نوفمبر المُقبل وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه، ومن المُقرر تنظيم 33 حفلًا على مدار 15 يومًا، بمُشاركة 101 فنان عربي.

وتضم الدورة الجديدة، عددًا كبيرًا من النجوم؛ منهم زياد برجي، وسميرة سعيد، ومي فاروق، وعبادي الجوهر، ونهى حافظ، وإبراهيم راشد، ورحاب عمر، ووليد حيدر، ومدحت صالح، وفرات قدوري، ومروة ناجي، وعاصي الحلاني، وفرح الموجي، وأحمد عصام، وياسر سليمان، وإيهاب عبد الحميد، ووائل جسار.

أنغام تكشف حقيقة زواجها

وتصدرت الفنانة أنغام، محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول أنباء عن زواجها من جديد بعد انفصالها عن الموسيقار أحمد إبراهيم.

وكتبت عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة».