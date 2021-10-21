كيف يكون النبي محمد أول خلق الله وهو آخر رسله؟.. علي جمعة يجيب

فسر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، كيف يكون النبي هو أول الخلق، وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إليه خلال حلقة برنامجه «والله أعلم»، وقال السؤال: كيف يكون النبي أول خلق الله وهو آخر رسله؟ وهو من الأسئلة الهامة، حيث إنه يختلط على البعض الأمر ما بين الزمان والأفضلية.

النبي أول خلق الله

وقال الدكتور علي جمعة، إن المقولة بأن النبي أول خلق الله صحيحة، ولكن لابد من التوضيح أنه أول خلق الله من ناحية الأفضلية وليس الزمنية، حيث إن هناك أولية مطلقة وأولية نسبية، موضحًا أن النبي أول خلق الله باعتباره أعلى خلق الله، يعني هو على قمة الهرم البشري، وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة.

وأضاف علي جمعة، أما من حيث الأولية الزمنية، فقد جء قبله صل الله عليه وسلم، أنبياء كثر، ومن ضمنهم سيدنا آدم، فإذن النبي ليس أول خلق الله من ناحية الأولية الزمنية، وإنما من ناحية الأولية الأفضلية، مشيرًا إلى أنه عندما نقول «يا أول خلق الله» فهذا كلام صحيح من جهة التكريم والأفضلية وليست الزمنية.

كمال أسوته

وأشار جمعة، إلى أنّ النبي محمد صلّ الله عليه وسلم، كان أسوة لكل أحد مع اختلاف مشاربهم وأوضاعهم وأحوالهم ودرجاتهم وأعمالهم وتخصصاتهم، ولم يكن نبي قط على هذا الحال إلا سيد الخلق، فقد اشتغل بالرعي، والتجارة، والعبادة، والقيادة، والتدريس، والقضاء، وكان من الأغنياء ومن الفقراء، وكان أبا وزوجا وجارا وصديقا، وتزوج امرأة واحدة، ورأى أحفاده فكان جدا، وتزوج أكثر من امرأة معا، فكانت له الأسرة المستقلة، وكانت له حالة التعدد، وكان محاربا ومعاهدا ومفاوضا ومناظرا ورجل سلام، وعاش في دار الكفر، وعاش في دار الإيمان، وهاجر، ولو جلسنا نعدد نواحيه كلها ما استطعنا.