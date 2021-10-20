الطرق الصوفية تحيي ذكرى المولد النبي في الشيخ زويد بـ«الذكر والتواشيح»

جلسات ذكر وحلقات لتلاوة للقرآن الكريم وأناشيد دينية، هكذا يحتفل أبناء الطرق الصوفية في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، بذكرى المولد النبوي الشريف والذي لا يخلو دائما من الخطب والدروس والعبر المستفادة من سيرة النبي العطرة.

أتباع الشيخ خلف ينشدون من ديوان الطريقة الصوفية

أحيا أبناء الطريقة الصوفية العلاوية بقريتي الجورة والظهير من أتباع «الشيخ خلف الخلفات» ذكرى مولد النبي الكريم، وألقى عرفات خضر شيخ الطريقة خطبة للمصلين بتذكيرهم بسيرة النبي، وجواز إحياء ذكرى مولده، وما قاله النبي الكريم والصحابة والتابعين في ذكرى مولده.

قرأ المريدون من أبناء الطريقة جزءا من الأناشيد الدينية من ديوان الطريقة الصوفية العلاوية، وهي عبارة عن شعر لكبار المتصوفة، ولكنه يتم إنشاده بطريقة التواشيح الدينية، والتي يكون الرد من قبل المجموعة على القارئين بالقول «صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم».

أبناء الشيخ سلمان يستعدون لإحياء المولد النبوي

وفي وسط الشيخ زويد، استعد أبناء الطريقة الصوفية العلاوية من أتباع الشيخ سلمان عرادة لعمل حضرة دينية يوم الخميس المقبل، على أن تشهد الأذكار والخطب وتلاوة الديوان، وتم توجيه الدعوة إلى جميع المريدين من أبناء الطريقة للحضور والاحتفاء بمولده الكريم.

4 طرق صوفية في شمال سيناء أبرزها «العلاوية والجريرية»

يشار إلى أن شمال سيناء تضم 4 طرق صوفية، وهي الطريقة التيجانية ومقرها شارع جندل بوسط العريش، والطريقة أبو العزائم ومقرها بمسجد أبو فردة وعددها قليل جدا، والطريقة الجريرية نسبة إلى الشيخ عيد أبو جرير ومقرها مدينة العريش ومسجد الروضة، والطريقة الصوفية العلاوية ولها مقران في الجورة جنوب المدينة ووسط الشيخ زويد، وهم من أتباع الشيخ أبو أحمد الفالوجي الملقب بسيدي أبو أحمد.