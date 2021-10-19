العطيفي: الإنسان الذي خلا قلبه من الرحمة لا يكون على طريق النبي

أكد الشيخ عبد الخالق العطيفي خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، أن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بُنيت على الرحمة، موضحًا أن أي انتزعت من قلبه الرحمة، فأنه لا يسير على سنة النبي محمد.

وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين

وأضاف «العطيفي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد ومنة الشرقاوي: «مفيش حد معاه مفاتيح الجنة والنار، النبي قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان الفحش في شيء إلا شانه، كما أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين».

كيف تعامل النبي مع صحابي يشرب الخمر؟

وتابع، أن أحد أصحاب النبي يشرب الخمر رغم أنه يعد من الكبائر، ما كان يعرضه للجلد تنفيذا للحد، وعندما تكرر الأمر لعنه الله، فرد صلى الله عليه وسلم قائلا: «لا تلعنه فما عملته إلا أنه يحب الله ورسوله».

وواصل خريج أكاديمية الداعية المعاصر ووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم: «رغم أن الصحابي ارتكب كبيرة غير أن النبي شهد له بأنه يحب الله ورسوله، لأن الإنسان ليس معصوما وأنه معرض لارتكاب المعاصي، وبالتالي لا يجب أن نقيم المشانق له، وعاش السلف الصالح هذا المعنى وطبقوه جيدا».